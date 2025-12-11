Польоти без документів та у стані сп’яніння будуть штрафувати: Нацполіція наполягає на нових правилах використання БпЛА

Нацполіція закликає до посилення законодавства щодо дронів після інциденту на Львівщині.

Сьогоднішній інцидент на Львівщині, де безпілотник влучив у приватний будинок, підтвердив нагальну потребу оновити законодавство про використання дронів в Україні. Про це заявив голава Національної поліції Іван Вигівський.

Поліція вже відкрила провадження за фактом замаху на умисне вбивство та проводить першочергові слідчо-оперативні дії. Правоохоронці встановлюють тип безпілотника, маршрут його польоту та осіб, причетних до інциденту.

За словами Вигівського, подібні випадки демонструють, що за відсутності системного контролю ризики для цивільного населення лише зростають. Саме тому Нацполіція підтримує та ініціює комплексні законодавчі зміни у сфері експлуатації БпЛА.

Йдеться, зокрема, про законопроєкт № 13600, зареєстрований у Верховній Раді, який передбачає:

обов’язкову реєстрацію безпілотників та внесення їх до Державного реєстру повітряних суден;

державний облік дронів у підрозділах Нацполіції;

унормування правил польотів, включно з ідентифікацією користувачів та вимогами до документів, що дають право на здійснення польотів;

адміністративну відповідальність за експлуатацію незареєстрованих дронів, польоти без документів або у стані сп’яніння;

кримінальну відповідальність за порушення, що призведуть до шкоди людям чи значних матеріальних збитків.

Вигівський наголосив, що це захист українських громадян, який має стати нормою в післявоєнний період.

«Дрони залишатимуться частиною нашого повсякденного життя, тому їх використання має бути контрольованим та безпечним», - підкреслив він.

