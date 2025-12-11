  1. В Україні
  2. / Законодавство

Польоти без документів та у стані сп’яніння будуть штрафувати: Нацполіція наполягає на нових правилах використання БпЛА

15:59, 11 грудня 2025
Нацполіція закликає до посилення законодавства щодо дронів після інциденту на Львівщині.
Польоти без документів та у стані сп’яніння будуть штрафувати: Нацполіція наполягає на нових правилах використання БпЛА
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сьогоднішній інцидент на Львівщині, де безпілотник влучив у приватний будинок, підтвердив нагальну потребу оновити законодавство про використання дронів в Україні. Про це заявив голава Національної поліції Іван Вигівський.

Поліція вже відкрила провадження за фактом замаху на умисне вбивство та проводить першочергові слідчо-оперативні дії. Правоохоронці встановлюють тип безпілотника, маршрут його польоту та осіб, причетних до інциденту.

За словами Вигівського, подібні випадки демонструють, що за відсутності системного контролю ризики для цивільного населення лише зростають. Саме тому Нацполіція підтримує та ініціює комплексні законодавчі зміни у сфері експлуатації БпЛА.

Йдеться, зокрема, про законопроєкт № 13600, зареєстрований у Верховній Раді, який передбачає:

  • обов’язкову реєстрацію безпілотників та внесення їх до Державного реєстру повітряних суден;
  • державний облік дронів у підрозділах Нацполіції;
  • унормування правил польотів, включно з ідентифікацією користувачів та вимогами до документів, що дають право на здійснення польотів;
  • адміністративну відповідальність за експлуатацію незареєстрованих дронів, польоти без документів або у стані сп’яніння;
  • кримінальну відповідальність за порушення, що призведуть до шкоди людям чи значних матеріальних збитків.

Вигівський наголосив, що це захист українських громадян, який має стати нормою в післявоєнний період.

«Дрони залишатимуться частиною нашого повсякденного життя, тому їх використання має бути контрольованим та безпечним», - підкреслив він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція поліція

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада може розглянути звільнення Міністра освіти і науки України Оксена Лісового

Парламент може розглянути відставку міністра освіти

Апеляційна палата ВАКС підтвердила конфіскацію авто за 3,29 млн грн, що належить посадовцю Мін'юсту Кірієнку

Суд дійшов висновку, що конфіскація є законною, оскільки посадовець не зміг пояснити походження коштів.

Головний сервісний центр МВС пояснив, яке авто вважається новим в його розумінні

У термінології сервісних центрів МВС «нове авто» — це виключно автомобіль із салону, який раніше ще ніколи не мав реєстрації.

Онлайн vs офлайн: Верховний Суд визначив межі відповідальності за пропуск строку на апеляцію

Дотримання процесуальних строків оскарження залежить не від обраного формату подання, а від належної процесуальної дисципліни сторін.

Кабмін несподівано змінив правила бронювання: нові строки, ліміти та підстави для анулювання відстрочок

Уряд запровадив нові норми та прискорив процедури бронювання для критично важливих підприємств.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]