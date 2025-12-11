Полеты без документов и в состоянии опьянения будут штрафовать: Нацполиция настаивает на новых правилах использования БПЛА

Нацполиция призывает усилить законодательство о дронах после инцидента во Львовской области.

Сегодняшний инцидент во Львовской области, где беспилотник попал в частный дом, подтвердил острую необходимость обновить законодательство об использовании дронов в Украине. Об этом заявил глава Национальной полиции Иван Выговский.

Полиция уже открыла производство по факту покушения на умышленное убийство и проводит первоочередные следственно-оперативные действия. Правоохранители устанавливают тип беспилотника, маршрут его полета и лиц, причастных к инциденту.

По словам Выговского, подобные случаи демонстрируют, что при отсутствии системного контроля риски для гражданского населения лишь растут. Именно поэтому Нацполиция поддерживает и инициирует комплексные законодательные изменения в сфере эксплуатации БПЛА.

Речь идет, в частности, о законопроекте № 13600, зарегистрированном в Верховной Раде, который предусматривает:

обязательную регистрацию беспилотников и внесение их в Государственный реестр воздушных судов;

государственный учет дронов в подразделениях Нацполиции;

урегулирование правил полетов, включая идентификацию пользователей и требования к документам, дающим право на осуществление полетов;

административную ответственность за эксплуатацию незарегистрированных дронов, полеты без документов или в состоянии опьянения;

уголовную ответственность за нарушения, которые приведут к вреду людям или значительным материальным убыткам.

Выговский подчеркнул, что это защита украинских граждан, которая должна стать нормой в послевоенный период.

«Дроны останутся частью нашей повседневной жизни, поэтому их использование должно быть контролируемым и безопасным», — отметил он.

