Уряд дозволив оформляти європротокол у Дії: у Патрульній поліції прокоментували

15:05, 11 грудня 2025
Повідомлення про ДТП, подані в паперовій формі або через мобільний застосунок Дія, відтепер матимуть однакову юридичну силу.
Як розповідала «Судово-юридична газета», Кабмін ухвалив постанову, яка дозволить повністю оформлювати європротокол у застосунку Дія.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що ухвалення урядом постанови відкриває можливість запуску повного циклу оформлення європротоколу в застосунку «Дія».

За його словами, повідомлення про ДТП, подані в паперовій формі або через мобільний застосунок «Дія», відтепер матимуть однакову юридичну силу. Нова цифрова послуга спростить оформлення дорожньо-транспортних пригод без потерпілих — без виклику поліції та без подальшого судового розгляду.

Умови, за яких можна складати європротокол, залишаються незмінними:

  • ДТП є контактною та сталася за участю лише двох транспортних засобів;
  • немає травмованих або загиблих;
  • пошкоджені лише транспортні засоби;
  • обидва учасники мають чинні поліси обов’язкового страхування;
  • між водіями досягнуто згоди щодо обставин пригоди;
  • усі водії перебувають у тверезому стані.

Запуск послуги в «Дії» очікується у першому кварталі 2026 року.

