Уряд дозволив оформляти європротокол у Дії: у Патрульній поліції прокоментували

Повідомлення про ДТП, подані в паперовій формі або через мобільний застосунок Дія, відтепер матимуть однакову юридичну силу.

Як розповідала «Судово-юридична газета», Кабмін ухвалив постанову, яка дозволить повністю оформлювати європротокол у застосунку Дія.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що ухвалення урядом постанови відкриває можливість запуску повного циклу оформлення європротоколу в застосунку «Дія».

За його словами, повідомлення про ДТП, подані в паперовій формі або через мобільний застосунок «Дія», відтепер матимуть однакову юридичну силу. Нова цифрова послуга спростить оформлення дорожньо-транспортних пригод без потерпілих — без виклику поліції та без подальшого судового розгляду.

Умови, за яких можна складати європротокол, залишаються незмінними:

ДТП є контактною та сталася за участю лише двох транспортних засобів;

немає травмованих або загиблих;

пошкоджені лише транспортні засоби;

обидва учасники мають чинні поліси обов’язкового страхування;

між водіями досягнуто згоди щодо обставин пригоди;

усі водії перебувають у тверезому стані.

Запуск послуги в «Дії» очікується у першому кварталі 2026 року.

