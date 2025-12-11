Уряд дозволив оформляти європротокол у Дії: у Патрульній поліції прокоментували
Як розповідала «Судово-юридична газета», Кабмін ухвалив постанову, яка дозволить повністю оформлювати європротокол у застосунку Дія.
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що ухвалення урядом постанови відкриває можливість запуску повного циклу оформлення європротоколу в застосунку «Дія».
За його словами, повідомлення про ДТП, подані в паперовій формі або через мобільний застосунок «Дія», відтепер матимуть однакову юридичну силу. Нова цифрова послуга спростить оформлення дорожньо-транспортних пригод без потерпілих — без виклику поліції та без подальшого судового розгляду.
Умови, за яких можна складати європротокол, залишаються незмінними:
- ДТП є контактною та сталася за участю лише двох транспортних засобів;
- немає травмованих або загиблих;
- пошкоджені лише транспортні засоби;
- обидва учасники мають чинні поліси обов’язкового страхування;
- між водіями досягнуто згоди щодо обставин пригоди;
- усі водії перебувають у тверезому стані.
Запуск послуги в «Дії» очікується у першому кварталі 2026 року.
