Правительство разрешило оформлять европротокол в Дии: в Патрульной полиции прокомментировали

15:05, 11 декабря 2025
Сообщения о ДТП, поданные в бумажной форме или через мобильное приложение Дия, теперь будут иметь одинаковую юридическую силу.
Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Кабмин утвердил постановление, которое позволит полностью оформлять европротокол в приложении «Дия».

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил, что принятие постановления открывает возможность запуска полного цикла оформления европротокола в приложении «Дия».

По его словам, сообщения о ДТП, поданные в бумажной форме или через мобильное приложение «Дия», теперь будут иметь одинаковую юридическую силу. Новая цифровая услуга упростит оформление дорожно-транспортных происшествий без пострадавших — без вызова полиции и последующего судебного разбирательства.

Условия, при которых можно составлять европротокол, остаются неизменными:

  • ДТП является контактным и произошло с участием только двух транспортных средств;
  • нет травмированных или погибших;
  • повреждены только транспортные средства;
  • оба участника имеют действующие полисы обязательного страхования;
  • между водителями достигнуто согласие относительно обстоятельств происшествия;
  • все водители находятся в трезвом состоянии.

Запуск услуги в «Дии» ожидается в первом квартале 2026 года.

