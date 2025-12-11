Правительство разрешило оформлять европротокол в Дии: в Патрульной полиции прокомментировали

Сообщения о ДТП, поданные в бумажной форме или через мобильное приложение Дия, теперь будут иметь одинаковую юридическую силу.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Кабмин утвердил постановление, которое позволит полностью оформлять европротокол в приложении «Дия».

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил, что принятие постановления открывает возможность запуска полного цикла оформления европротокола в приложении «Дия».

По его словам, сообщения о ДТП, поданные в бумажной форме или через мобильное приложение «Дия», теперь будут иметь одинаковую юридическую силу. Новая цифровая услуга упростит оформление дорожно-транспортных происшествий без пострадавших — без вызова полиции и последующего судебного разбирательства.

Условия, при которых можно составлять европротокол, остаются неизменными:

ДТП является контактным и произошло с участием только двух транспортных средств;

нет травмированных или погибших;

повреждены только транспортные средства;

оба участника имеют действующие полисы обязательного страхования;

между водителями достигнуто согласие относительно обстоятельств происшествия;

все водители находятся в трезвом состоянии.

Запуск услуги в «Дии» ожидается в первом квартале 2026 года.

