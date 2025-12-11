Правительство разрешило оформлять европротокол в Дии: в Патрульной полиции прокомментировали
Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Кабмин утвердил постановление, которое позволит полностью оформлять европротокол в приложении «Дия».
Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил, что принятие постановления открывает возможность запуска полного цикла оформления европротокола в приложении «Дия».
По его словам, сообщения о ДТП, поданные в бумажной форме или через мобильное приложение «Дия», теперь будут иметь одинаковую юридическую силу. Новая цифровая услуга упростит оформление дорожно-транспортных происшествий без пострадавших — без вызова полиции и последующего судебного разбирательства.
Условия, при которых можно составлять европротокол, остаются неизменными:
- ДТП является контактным и произошло с участием только двух транспортных средств;
- нет травмированных или погибших;
- повреждены только транспортные средства;
- оба участника имеют действующие полисы обязательного страхования;
- между водителями достигнуто согласие относительно обстоятельств происшествия;
- все водители находятся в трезвом состоянии.
Запуск услуги в «Дии» ожидается в первом квартале 2026 года.
