В Ізмаїльському морському торговельному порту викрили схему розкрадання 24 млн грн – САП

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про викриття організованої групи, причетної до заволодіння понад 24 млн грн державного підприємства «Ізмаїльський морський торговельний порт».

За даними слідства, організатор злочинної схеми залучив до неї директора порту, а також представників підконтрольних приватних компаній-постачальників. Для кожного учасника була визначена окрема роль: бенефіціар компаній фактично виконував функції «генерального директора», а його пособники — «технічного» та «фінансового директорів».

Слідство встановило, що учасники групи заздалегідь дізнавались про потреби у закупівлях і згодом реалізовували їх у наперед визначеного товариства. Вони вели перемовини з виробниками, формували технічні вимоги та готували тендерну документацію, у яку вносили дискримінаційні умови: невигідні форми оплати, надто короткі строки постачання, вимоги надати документи, не передбачені законодавством, а також заборону на постачання аналогічних товарів.

Окрім цього, фігуранти подавали завищені цінові пропозиції від підконтрольних компаній, штучно підвищуючи очікувану вартість закупівель, та вчиняли інші антиконкурентні дії.

У результаті реальні виробники та постачальники були позбавлені можливості участі в торгах, а продукція постачалася підконтрольними фірмами за завищеними цінами.

Протягом 2022–2023 років організована група, за попередньою оцінкою, заволоділа понад 24 млн грн. Гроші перераховувалися на рахунки фіктивних та підконтрольних підприємств і ФОПів, після чого виводилися готівкою та розподілялися між учасниками.

Усім членам організованої групи повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

