В Измаильском морском торговом порту разоблачили схему хищения 24 млн грн – САП

16:51, 11 декабря 2025
Следствие установило, что участники группы заранее узнавали о потребностях в закупках и затем реализовывали их через заранее определенное общество.
В Измаильском морском торговом порту разоблачили схему хищения 24 млн грн – САП
Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о разоблачении организованной группы, причастной к завладению более 24 млн грн государственного предприятия «Измаильский морской торговый порт».

По данным следствия, организатор преступной схемы привлек к ней директора порта, а также представителей подконтрольных частных компаний-поставщиков. Для каждого участника была определена отдельная роль: бенефициар компаний фактически выполнял функции «генерального директора», а его пособники — «технического» и «финансового директоров».

Следствие установило, что участники группы заранее узнавали о потребностях в закупках и затем реализовывали их через заранее определенное общество. Они вели переговоры с производителями, формировали технические требования и готовили тендерную документацию, в которую вносили дискриминационные условия: невыгодные формы оплаты, слишком короткие сроки поставки, требования предоставить документы, не предусмотренные законодательством, а также запрет на поставку аналогичных товаров.

Кроме того, фигуранты подавали завышенные ценовые предложения от подконтрольных компаний, искусственно повышая ожидаемую стоимость закупок, и совершали другие антиконкурентные действия.

В результате реальные производители и поставщики были лишены возможности участвовать в торгах, а продукция поставлялась подконтрольными фирмами по завышенным ценам.

В течение 2022–2023 годов организованная группа, по предварительной оценке, завладела более чем 24 млн грн. Деньги перечислялись на счета фиктивных и подконтрольных предприятий и ФЛП, после чего выводились наличными и распределялись между участниками.

Всем членам организованной группы сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании им мер пресечения.

