  1. В Україні

Іпотека для мобілізованих тепер на тих самих умовах, що й для контрактників: єОселя знижує ставку до 3%

16:15, 11 грудня 2025
Уряд знизив ставку іпотеки за програмою єОселя для військових, які мобілізувалися, до 3%.
Іпотека для мобілізованих тепер на тих самих умовах, що й для контрактників: єОселя знижує ставку до 3%
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Житло за державною програмою «єОселя» стане доступнішим для військовослужбовців, які мобілізувалися. Про це повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

За її словами, ухвалене Урядом рішення дозволить мобілізованим оформлювати іпотеку під 3% замість чинних 7%. Це, за словами Свириденко, забезпечить рівні можливості як для військових, що проходять службу за контрактом, так і для мобілізованих.

Водночас держава встановлює ліміти на площу житла, аби програма зберігала соціальний характер:

  • квартира — до 115,5 м кв;
  • будинок — до 125,5 м кв.

Станом на сьогодні 21 864 українські родини вже скористалися пільговою іпотекою та отримали власне житло, залучивши кредитів на 37,4 млрд грн. Серед них — 6 438 військових і ветеранів, які придбали оселі саме завдяки програмі.

Оформити іпотеку за програмою можна через застосунок «Дія».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

контракт контрактник мобілізація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада може розглянути звільнення Міністра освіти і науки України Оксена Лісового

Парламент може розглянути відставку міністра освіти

Апеляційна палата ВАКС підтвердила конфіскацію авто за 3,29 млн грн, що належить посадовцю Мін'юсту Кірієнку

Суд дійшов висновку, що конфіскація є законною, оскільки посадовець не зміг пояснити походження коштів.

Головний сервісний центр МВС пояснив, яке авто вважається новим в його розумінні

У термінології сервісних центрів МВС «нове авто» — це виключно автомобіль із салону, який раніше ще ніколи не мав реєстрації.

Онлайн vs офлайн: Верховний Суд визначив межі відповідальності за пропуск строку на апеляцію

Дотримання процесуальних строків оскарження залежить не від обраного формату подання, а від належної процесуальної дисципліни сторін.

Кабмін несподівано змінив правила бронювання: нові строки, ліміти та підстави для анулювання відстрочок

Уряд запровадив нові норми та прискорив процедури бронювання для критично важливих підприємств.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]