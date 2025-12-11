Іпотека для мобілізованих тепер на тих самих умовах, що й для контрактників: єОселя знижує ставку до 3%

Уряд знизив ставку іпотеки за програмою єОселя для військових, які мобілізувалися, до 3%.

Житло за державною програмою «єОселя» стане доступнішим для військовослужбовців, які мобілізувалися. Про це повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

За її словами, ухвалене Урядом рішення дозволить мобілізованим оформлювати іпотеку під 3% замість чинних 7%. Це, за словами Свириденко, забезпечить рівні можливості як для військових, що проходять службу за контрактом, так і для мобілізованих.

Водночас держава встановлює ліміти на площу житла, аби програма зберігала соціальний характер:

квартира — до 115,5 м кв;

будинок — до 125,5 м кв.

Станом на сьогодні 21 864 українські родини вже скористалися пільговою іпотекою та отримали власне житло, залучивши кредитів на 37,4 млрд грн. Серед них — 6 438 військових і ветеранів, які придбали оселі саме завдяки програмі.

Оформити іпотеку за програмою можна через застосунок «Дія».

