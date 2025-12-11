Ипотека для мобилизованных теперь на тех же условиях, что и для контрактников: еОселя снижает ставку до 3%

Правительство снизило ставку ипотеки по программе еОселя для военнослужащих, которые мобилизовались, до 3%.

Жилье по государственной программе «еОселя» станет доступнее для военнослужащих, которые мобилизовались. Об этом сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, принятое Правительством решение позволит мобилизованным оформлять ипотеку под 3% вместо действующих 7%. Это, по словам Свириденко, обеспечит равные возможности как для военных, проходящих службу по контракту, так и для мобилизованных.

В то же время государство устанавливает лимиты на площадь жилья, чтобы программа сохраняла социальный характер:

квартира — до 115,5 кв. м;

дом — до 125,5 кв. м.

По состоянию на сегодня 21 864 украинские семьи уже воспользовались льготной ипотекой и получили собственное жилье, привлекая кредиты на 37,4 млрд грн. Среди них — 6 438 военных и ветеранов, которые приобрели жилье именно благодаря программе.

Оформить ипотеку по программе можно через приложение «Дия».

