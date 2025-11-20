  1. В Україні

Держава посилює захист дітей: затверджено новий протокол реагування на насильство

19:15, 20 листопада 2025
Уряд затвердив новий порядок реагування на випадки насильства щодо дітей: що передбачає документ.
Держава посилює захист дітей: затверджено новий протокол реагування на насильство
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України 19 листопада ухвалив Порядок реагування на випадки насильства та жорстокого поводження з дітьми. Документ, розроблений Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України, має запровадити єдиний підхід до виявлення, припинення та профілактики насильства над дітьми.

Де діятиме порядок

Нові правила поширюються на заклади освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури і спорту, дитячі та молодіжні організації, молодіжні центри та інші установи всіх форм власності.

Алгоритм дій для працівників

Порядок містить чітку інструкцію для педагогів, медиків, соціальних працівників та інших фахівців:

  • негайно припинити жорстоке поводження з дитиною;
  • надати домедичну допомогу або викликати «швидку»;
  • повідомити Національну поліцію;
  • інформувати керівника закладу та батьків чи законних представників (якщо вони не причетні до насильства).

Створення Комісії

Керівник установи за погодженням зі службою у справах дітей формуватиме спеціальну Комісію. Вона:

  • з’ясовуватиме причини жорстокого поводження;
  • визначатиме потребу дитини у психологічній чи педагогічній допомозі;
  • забезпечуватиме доступ до послуг;
  • готуватиме рекомендації та моніторитиме їхнє виконання.

Запровадження нового порядку має зміцнити систему захисту прав дітей, забезпечити оперативне реагування на випадки насильства та надати дітям своєчасну підтримку.

Як відомо, Кабінет Міністрів затвердив новий порядок реагування на випадки насильства щодо дітей. У межах цих рішень також передбачено створення Національної ради з гарантій прав дитини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

діти Кабінет Міністрів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада вимагає кадрових чисток після «плівок Міндіча»: заклик звільнити Умєрова та Єрмака

Скандал із «плівками Міндіча»: Рада вимагає від Президента і Кабміну рішучих дій.

Делегація Міністерства юстиції Франції провела в Києві зустріч із Комітетом ВРУ з питань інтеграції до ЄС

Французькі представники обговорили з українськими парламентарями правові аспекти євроінтеграції та ризики, пов’язані з навантаженням на законодавчу систему.

Роботодавців зобов’яжуть виплачувати середній заробіток працівникам, які вимушено не виконували роботу через бойові дії або інші форс-мажорні обставини

Як судова практика знайшла прогалину в законодастві про оплату праці і як парламентарі намагаються врегулювати проблему.

Двічі переміг ПФУ: у Харкові колишній військовий повторно виграв позов і повернув десятки тисяч недоплачених гривень

Харківський пенсіонер домігся справедливості у двох судах, довівши протиправність обмеження пенсії максимальним розміром.

Практика застосування форс-мажорних обставин знов зміниться: КГС ВС передав спірне питання на розгляд об'єднаної палати

У центрі спору питання про те, чи можуть компанії посилатися на форс-мажор, якщо сертифікат ТПП подано пізніше, ніж передбачено договором.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]