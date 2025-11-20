Держава посилює захист дітей: затверджено новий протокол реагування на насильство

Уряд затвердив новий порядок реагування на випадки насильства щодо дітей: що передбачає документ.

Кабінет Міністрів України 19 листопада ухвалив Порядок реагування на випадки насильства та жорстокого поводження з дітьми. Документ, розроблений Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України, має запровадити єдиний підхід до виявлення, припинення та профілактики насильства над дітьми.

Де діятиме порядок

Нові правила поширюються на заклади освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури і спорту, дитячі та молодіжні організації, молодіжні центри та інші установи всіх форм власності.

Алгоритм дій для працівників

Порядок містить чітку інструкцію для педагогів, медиків, соціальних працівників та інших фахівців:

негайно припинити жорстоке поводження з дитиною;

надати домедичну допомогу або викликати «швидку»;

повідомити Національну поліцію;

інформувати керівника закладу та батьків чи законних представників (якщо вони не причетні до насильства).

Створення Комісії

Керівник установи за погодженням зі службою у справах дітей формуватиме спеціальну Комісію. Вона:

з’ясовуватиме причини жорстокого поводження;

визначатиме потребу дитини у психологічній чи педагогічній допомозі;

забезпечуватиме доступ до послуг;

готуватиме рекомендації та моніторитиме їхнє виконання.

Запровадження нового порядку має зміцнити систему захисту прав дітей, забезпечити оперативне реагування на випадки насильства та надати дітям своєчасну підтримку.

