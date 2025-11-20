Германия готовит передачу Украине ракет дальнего действия

По словам Мерца, Германия предусматривает на 2026 год дополнительно 3 млрд евро на усиление ПВО Украины.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Германия готовится передать Украине ракеты дальнего действия, выйдя на финальный этап согласований. Об этом сообщил канцлер Фридрих Мерц во время пресс-конференции в Берлине, сообщает Anadolu Ajansi.

Консультации с Киевом длились несколько месяцев и теперь фактически завершены. Украинские силы обороны получат дальнобойные ракетные системы, но объемы и сроки не разглашаются, чтобы затруднить для РФ оценку украинского вооружения.

Мерц подчеркнул, что поддержка будет постоянной и может включать производство ракетных систем непосредственно в Украине. Он осудил российские удары по гражданской энергетической инфраструктуре как «террористическую войну против мирного населения».

Канцлер подтвердил планы на 2026 год: дополнительно 3 млрд евро на усиление ПВО Украины. Также ожидается, что ЕС вскоре согласует механизм использования замороженных российских активов для финансирования помощи Киеву.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.