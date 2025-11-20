Німеччина готує передачу Україні ракет дальньої дії

За словами Мерца, Німеччина передбачає на 2026 рік додатково 3 млрд євро на посилення ППО України.

Німеччина готується передати Україні ракети дальньої дії, вийшовши на фінальний етап узгоджень. Про це повідомив канцлер Фрідріх Мерц під час пресконференції в Берліні, повідомляє Anadolu Ajansi.

Консультації з Києвом тривали кілька місяців і тепер фактично завершені. Українські сили оборони отримають далекобійні ракетні системи, але обсяги та терміни не розголошуються, щоб ускладнити для РФ оцінку українського озброєння.

Мерц наголосив, що підтримка буде сталою й може включати виробництво ракетних систем безпосередньо в Україні. Він засудив російські удари по цивільній енергетичній інфраструктурі як «терористичну війну проти мирного населення».

Канцлер підтвердив плани на 2026 рік: додатково 3 млрд євро на посилення ППО України. Також очікується, що ЄС незабаром узгодить механізм використання заморожених російських активів для фінансування допомоги Києву.

