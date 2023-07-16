Куди громадянам звертатися, якщо виникли запитання під час проходження військово-лікарської комісії

Якщо під час проходження ВЛК виникли запитання, можна подзвонити на гарячу лінію.

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Якщо під час проходження ВЛК виникли запитання, можна подзвонити на гарячу лінію. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Якщо труднощі стосуються:

– отримання направлення на лікування та ВЛК для військовослужбовців ЗСУ, оскарження чи виконання рішень ВЛК, соціальних гарантій – 0 800 500 442;

– проходження військовослужбовцями огляду МСЕК, військово-лікарської комісії у цивільних закладах охорони здоров’я, чи є скарги на їхню роботу – 0 800 602 019;

– медичного забезпечення військовослужбовців ЗСУ – 044 522 83 58;

– інформаційної підтримки військовослужбовців Сил ТрО ЗСУ щодо направлення на лікування та проходження ВЛК – 0 800 507 028;

– підтримки ветеранів війни: встановлення статусу та соціального захисту – 063 227 14 27; психологічної допомоги, оздоровлення, освіти – 063 035 54 68;

– підтримки родин військовополонених, примусово депортованих та зниклих осіб – 044 287 81 64;

Також діє загальна урядова гаряча лінія – 1545.

Гаряча лінія з питань ветеранів війни та членів їхніх сімей – 1545 (на IVR кнопка 9).

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