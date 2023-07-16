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Зеленський підписав закон про випробувальний термін для українців без військового досвіду, які бажають служити в ЗСУ

Закон передбачає для громадян України, прийнятих на військову службу за контрактом до Збройних Сил України вперше (крім курсантів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, а також тих, хто раніше проходив військову службу) обов’язкове встановлення випробування.

На офіцерські посади призначатимуть без військової освіти – Зеленський підписав закон

Глава держави підтримав закон про призначення на офіцерські посади бійців без військової освіти за умови проходження ними тримісячного випробувального терміну на офіцерській посаді.

Військовослужбовці, що втратили на війні близьких можуть йти з армії – Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає, що військовослужбовці, які втратили близьких на війні мають право на звільнення з війська.

Суд скасував відмову прикордонної служби у виїзді студенту, який прямував на навчання за кордон

Апеляційний адміністративний суд підкреслив, що право позивача на виїзд з метою навчання не могло бути обмеженим, оскільки обмеження виїзду за кордон для військовозобов`язаних запроваджуються з метою захисту незалежності та територіальної цілісності України, тоді як позивач тимчасово від виконання відповідного обов`язку звільнений як здобувач фахової вищої освіти.

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  1. В Україні

Куди громадянам звертатися, якщо виникли запитання під час проходження військово-лікарської комісії

14:19, 16 липня 2023
Якщо під час проходження ВЛК виникли запитання, можна подзвонити на гарячу лінію.
Куди громадянам звертатися, якщо виникли запитання під час проходження військово-лікарської комісії
Джерело фото: Depositphotos
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Якщо під час проходження ВЛК виникли запитання, можна подзвонити на гарячу лінію. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Якщо труднощі стосуються:

– отримання направлення на лікування та ВЛК для військовослужбовців ЗСУ, оскарження чи виконання рішень ВЛК, соціальних гарантій – 0 800 500 442;

– проходження військовослужбовцями огляду МСЕК, військово-лікарської комісії у цивільних закладах охорони здоров’я, чи є скарги на їхню роботу – 0 800 602 019;

– медичного забезпечення військовослужбовців ЗСУ – 044 522 83 58;

– інформаційної підтримки військовослужбовців Сил ТрО ЗСУ щодо направлення  на лікування та проходження ВЛК – 0 800 507 028;

– підтримки ветеранів війни: встановлення статусу та соціального захисту – 063 227 14 27; психологічної допомоги, оздоровлення, освіти – 063 035 54 68;

– підтримки родин  військовополонених, примусово депортованих та зниклих осіб – 044 287 81 64;

Також діє загальна урядова гаряча лінія – 1545.

Гаряча лінія з питань ветеранів війни та членів їхніх сімей – 1545 (на IVR кнопка 9).

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