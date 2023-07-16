Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Большая Палата Верховного Суда рассмотрела дело о перерасчете пенсии бывшей госслужащей, в котором ЕСПЧ установил нарушение Конвенции

Европейский суд по правам человека установил нарушения по делу заявительницы, которая просила о перерасчете пенсии как бывший госслужащий – Большая Палата рассмотрела дело.

В прокуратуре появятся собственные разоблачители коррупции, а прокуроров ждут тайные проверки добропорядочности

Офис Генпрокурора хочет искоренить коррупцию в прокуратуре, а Генпрокурор лично будет демонстрировать нулевую толерантность к коррупции.

Декларирование недостоверных сведений: Апелляционная палата ВАКС закрыла дело против депутата Полтавского облсовета Дядика

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда закрыла уголовное производство в отношении обвиняемого в недекларировании депутата Полтавского облсовета Олега Дядика в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Верховный Суд указал на неэффективность объединения в одном апелляционном производстве пересмотра судебного решения по существу спора и процессуального определения

Нецелесообразность и неэффективность одновременного обжалования решения по существу спора и процессуального определения - позиция Верховного Суда.

Правительство предлагает бороться с коррупцией в частной сфере и ввести новые обязанности для работников

Кабмин предлагает установить, что работник, проводящий внутренний аудит, обязан безотлагательно после выявления данных, свидетельствующих о коррупции со стороны работников юрлица или других лиц или о подстрекательстве к коррупции, проинформировать специально уполномоченного субъекта в сфере противодействия коррупции

  1. В Украине

В Одесской области в жутком ДТП погибли трое взрослых и ребенок, видео

18:55, 16 июля 2023
ДТП произошло из-за того, что у фуры лопнуло колесо и она выехала на полосу встречного движения.
В Одесской области в жутком ДТП погибли трое взрослых и ребенок, видео
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В субботу, 15 июля, на трассе Одесса – Рени, между селами Подгорное и Карналиевка произошло ДТП, в котором погибли четыре человека, в том числе ребенок. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Национальной полиции.

По данным полиции, в 7:30 столкнулись грузовик и внедорожник. Предварительно полицейские установили, что это произошло из-за того, что у фуры лопнуло колесо и она выехала на полосу встречного движения.

«В результате ДТП водитель внедорожника и трое его пассажиров, среди которых – один ребенок, погибли. Водитель грузовика получил телесные повреждения разной степени тяжести. Мужчина остался на месте происшествия, его проверили на состояние опьянения, он – трезв», - сообщили в полиции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Булгакова
    Ірина Булгакова
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Лілія Катеринчук
    Лілія Катеринчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Тетяна Войтенко
    Тетяна Войтенко
    суддя Подільського районного суду міста Києва