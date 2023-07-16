В Одесской области в жутком ДТП погибли трое взрослых и ребенок, видео

ДТП произошло из-за того, что у фуры лопнуло колесо и она выехала на полосу встречного движения.

В субботу, 15 июля, на трассе Одесса – Рени, между селами Подгорное и Карналиевка произошло ДТП, в котором погибли четыре человека, в том числе ребенок. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Национальной полиции.

По данным полиции, в 7:30 столкнулись грузовик и внедорожник. Предварительно полицейские установили, что это произошло из-за того, что у фуры лопнуло колесо и она выехала на полосу встречного движения.

«В результате ДТП водитель внедорожника и трое его пассажиров, среди которых – один ребенок, погибли. Водитель грузовика получил телесные повреждения разной степени тяжести. Мужчина остался на месте происшествия, его проверили на состояние опьянения, он – трезв», - сообщили в полиции.

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