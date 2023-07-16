На Херсонщині здетонував залишений окупантами вибуховий предмет – постраждало двоє дітей

Малолітні знайшли невідомий вибуховий предмет, який здетонував.

На Херсонщині через здетонування залишеного окупантами вибухового предмету постраждало двоє дітей. Про це повідомили у Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, сьогодні, 16 липня, хлопчики, 8 та 10 років, у селі Трифонівка Бериславського району гралися на вулиці. Малолітні знайшли невідомий вибуховий предмет, який здетонував. Діти отримали поранення середньої тяжкості, їх госпіталізовано.

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.