Хто з військових може отримати одноразову грошову допомогу в разі підписання контракту зі ЗСУ: відповідь Міноборони

Щоб отримати допомогу, потрібно написати рапорт на ім’я командира.

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У Міністерстві оборони України розповіли про одноразову грошову допомогу в разі підписання контракту зі ЗСУ.

Так, вона становить:

21 472 грн – для осіб рядового складу

24 156 грн – для осіб сержантського та старшинського складу

26 840 грн – для осіб офіцерського складу

Виплачується одразу.

Передбачена військовим:

які приймаються на посади рядового складу строком на 3 роки;

на посади сержантського та старшинського складу на 3 роки й більше;

офіцерського – рік і більше;

на 5 років і більше – призначенні на посади сержантського, старшинського та офіцерського складу після закінчення ВВНЗ.

Щоб отримати допомогу, потрібно написати рапорт на ім’я командира.

Грошова допомога не виплачується:

особам рядового складу, які під час служби за контрактом уклали інший – на посаду сержантського та старшинського складу;

особам сержантського та старшинського складу, яких під час дії контракту прийнято на службу за контрактом осіб офіцерського складу.

особам офіцерського складу, які під час проходження кадрової служби підпишуть контракт.

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