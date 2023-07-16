В Финляндии для инсталляции американского фотохудожника обнажилось около тысячи человек

В Финляндии в городе Куопио около тысячи человек разделись перед известным фотохудожником Спенсером Туником. Они участвовали в инсталляции.
Участники назвали этот опыт «эйфорическим, веселым и откровенным», сообщает издание «Yle».
Так, в местном фотоцентре хотели устроить выставку работ фотохудожника, однако художник выразил желание сделать новые фотографии.
Отмечается, что мужчина намеревался собрать пару сотен участников, но по его приглашению принять участие в инсталляции откликнулась почти тысяча человек.
Среди участников были местные жители, путешественники из других частей Финляндии, а также из-за границы.
Каждый участник установки получит экземпляр работы на память.
Источник фото: yle.fi
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