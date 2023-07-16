В Финляндии для инсталляции американского фотохудожника обнажилось около тысячи человек

Мужчина намеревался собрать пару сотен участников, но по его приглашению принять участие в инсталляции откликнулась почти тысяча человек.

Спенсер Туник Фото из открытых источников

В Финляндии в городе Куопио около тысячи человек разделись перед известным фотохудожником Спенсером Туником. Они участвовали в инсталляции.

Участники назвали этот опыт «эйфорическим, веселым и откровенным», сообщает издание «Yle».

Так, в местном фотоцентре хотели устроить выставку работ фотохудожника, однако художник выразил желание сделать новые фотографии.

Отмечается, что мужчина намеревался собрать пару сотен участников, но по его приглашению принять участие в инсталляции откликнулась почти тысяча человек.

Среди участников были местные жители, путешественники из других частей Финляндии, а также из-за границы.

Каждый участник установки получит экземпляр работы на память.

Источник фото: yle.fi

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