В Харьковской области трактор подорвался на противотанковой мине, фото

В Харьковской области во время сельскохозяйственных работ трактор наехал на противотанковую мину российских оккупантов.

В воскресенье, 16 июля, в поле на окраине поселка Андреевка Харьковской области на вражеской противотанковой мине взорвался трактор одного из местных фермерских хозяйств. В результате инцидента пострадал тракторист. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

Отмечается, что мужчина госпитализирован в больницу.

«Будьте максимально осторожны и всегда помните о высокой минной опасности. Не двигайтесь по неизвестным или не проверенным грунтовым дорогам. Не трогайте какие-либо подозрительные предметы. Не посещайте леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или находившиеся под враждебной оккупацией», - отметили в ГСЧС.

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