В Херсонской области тракторист подорвался на взрывном устройстве

В результате взрыва мужчина получил осколочные ранения ног и ожоги.

В воскресенье, 17 сентября, вблизи с. Максима Горького Новорайской общины в Херсонской области во время выполнения полевых работ водитель трактора допустил наезд на неизвестное взрывное устройство, которое сдетонировало, передает пресс-служба ОГП.

В результате инцидента мужчина получил осколочные ранения ног и ожоги. Ему предоставляется квалифицированная медицинская помощь.

На месте происшествия работали правоохранители.

Как сообщает Офис Генерального прокурора, начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Ранее сообщалось, что в Харьковской области трактор подорвался на противотанковой мине.

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