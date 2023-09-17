Вдарила палицею: на Київщині жінка під час сварки вбила співмешканця

Палицю жінка нанесла удар своєму опоненту в бік, після чого вибігла з двору.

На Київщині правоохоронці повідомили про підозру жінці, яка нанесла співмешканцю смертельний удар. Про це йдеться на офіційному сайті поліції регіону.

У поліції зазначають, що конфлікт між цивільним подружжям трапився в одному з будинків у Білоцерківському районі.

«На подвір’ї фігурантка знайшла дерев’яну палицю. Знаряддям вона нанесла удар своєму опоненту в бік, після чого вибігла з двору. На жаль, в результаті розриву внутрішнього органу та крововтрати, чоловік помер на місці», - сказано у повідомленні.

Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури, за нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого повідомили затриманій про підозру (ч.2 ст.121 ККУ).

Раніше ми писали, що на Київщині чоловік палкою забив до смерті собаку.

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