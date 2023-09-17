Военный учет женщин: что будет в случае неявки в ТЦК

За нарушение военнообязанными правил военного учета во время военного положения, на них может быть наложен штраф.

В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины сообщили, какова ответственность за уклонение от постановки на военный учет женщин-медиков. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

7 октября 2022 г. Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в статью 1 закона «О воинской обязанности и военной службе» (№6482), которым устанавливается взятие женщин определенных профессий на военный учет по их желанию.

Законом устанавливается, что женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, и окончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на военный учет военнообязанных.

«Постановка на военный учет – это не мобилизация женщин-медиков. Это выполнение изменения в Закон и обобщение данных об имеющемся резерве специалистов медицинской сферы в государстве», - отмечают в Сухопутных войсках ВСУ.

Также в ВСУ добавляют, за нарушение военнообязанными правил военного учета во время военного положения, на них может быть наложен штраф от пятидесяти до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 850 до 1700 грн) (статья 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

Ранее мы писали, что с 1 октября 2023 г. работницы медицинской и фармацевтической сферы будут обязаны зарегистрироваться в военкоматах. Женщины с другими специальностями, связанными с военной сферой, могут стать на учет добровольно.

Кроме того, Вениславский объяснил, будут ли расширять список специальностей женщин для постановки на военный учет.

Также сообщалось, могут ли ограничить выезд женщин, которые станут на военный учет, и смогут ли наказать в случае, если они не станут на учет.

А в Госпогранслужбе ответили, ограничат ли выезд для женщин, которые станут на военный учет 1 октября.

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