В Киеве мужчина с отверткой напал на женщину и ограбил ее, фото

В столице свидетели ограбления задержали злоумышленника.

В субботу, 16 сентября, в Деснянском районе Киева задержали мужчину, который напал на женщину с отверткой, ударил ее и отобрал сумку. Об этом сообщила пресс-служба столичной патрульной полиции.

«Женщина рассказала, что выходила из подъезда, как вдруг на нее напал неизвестный с отверткой, ударил ее, выхватил сумку с вещами и пытался скрыться», – рассказали в пресс-службе.

Свидетелями нападения стали двое мужчин, которые задержали злоумышленника и вызвали полицию – его передали патрульным. Инспекторы вызвали следственно-оперативную группу для последующего выяснения всех обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что в Киевской области мужчина, выдавая себя за военного, ограбил магазин.

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