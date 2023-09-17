Канада выделит Украине более 24 млн долларов для защиты неба

Деньги будут выделены на закупку систем противовоздушной обороны для Украины.

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Министр обороны Канады Билл Блэр сообщил, что страна выделит 33 миллиона канадских долларов (более 24 млн долларов США) на покупку систем противовоздушной обороны для Украины, передает The Guardian.

По его словам, деньги направлены возглавляемому Британией партнерству, которое покупает оборудование для украинской ПВО, чтобы помочь Украине отражать атаки российских ракет и дронов.

Партнерство, в которое также входят США, Нидерланды и Дания, планирует купить сотни ракет ПВО малой и средней дальности и соответствующие системы.

Этот вклад, по словам Блэра, является частью военной помощи Киеву стоимостью 500 миллионов канадских долларов, которая была анонсирована канадским премьер-министром Джастином Трюдо.

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