Ремонт школы с убытком в миллион гривен: в Днепре сообщено о подозрении чиновнице и подрядчику

Подрядчик внес в официальные документы недостоверные сведения о стоимости строительных материалов, а заместитель городского головы – подписала документы.

Фото: npu.gov.ua

В Днепре между одним из департаментов городского совета и предприятием заключены договоры о проведении строительных работ по капитальному ремонту крыши одной из школ города, но после работ в документах были указаны недостоверные сведения.

Как сообщила Национальная полиция Украины, с целью завладения бюджетными средствами в акт выполненных работ подрядчик внес в официальные документы недостоверные сведения о стоимости строительных материалов, а заместитель городского головы - начальник департамента - подписала указанные документы.

«После выполнения ремонтных работ директор предприятия внес в сметную документацию цены на стройматериалы, вдвое превышающие рыночные. Несмотря на это, заместитель мэра подписала указанные акты и скрепила печатью. В результате таких действий частное предприятие безосновательно получило из городского бюджета на свои счета почти миллион гривен», - говорится в сообщении.

Фото: npu.gov.ua

Ранее сообщалось, что в Киеве руководство ДЮСШ разоблачено в растрате 1 млн грн, выделенных на ремонт школы.

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