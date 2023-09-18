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  1. В Украине

Махинации с бюджетными средствами: в ряде регионов проведено более 35 обысков

18:30, 18 сентября 2023
Правоохранительные органы сообщили о подозрении ряду чиновников и их подельникам.
Махинации с бюджетными средствами: в ряде регионов проведено более 35 обысков
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Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что в ряде областей правоохранители провели более 35 обысков и сообщили подозрения лицам, которые, чтобы завладеть бюджетными средствами, завышали стоимость материалов и работ. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Винницкая область

Подозрение получили двое частных предпринимателей-субподрядчиков, завладевших 1,8 млн грн местного бюджета. При установке опор наружного освещения на одной из улиц Винницы фигуранты искусственно завысили стоимость опор и комплектующих.

Днепропетровская область

Среди подозреваемых – заместитель мэра Днепра – начальник департамента и подрядчик. В соответствии с заключенным договором подрядчик производил капитальный ремонт крыши одной из школ. В смете подрядчик указал стоимость на стройматериалы, в два раза превышающие рыночные, а чиновница его подписала. Таким образом, частное предприятие безосновательного получило из городского бюджета на свои счета почти 1 млн грн.

Кроме того, в рамках уголовного производства, расследуемого по факту присвоения средств местного бюджета, выделенных на реконструкцию и благоустройство объектов инфраструктуры города Днепра, было проведено 18 обысков. Лица, причастные к этой схеме, имея связи с чиновниками городского совета, привлекли к выполнению работ подконтрольные предприятия.

Львовская область

Разоблачены факты противоправной деятельности должностных лиц Львовского ипподрома, которым они незаконно завладели, сначала выведя его из государственной собственности, а затем зарегистрировали как частную собственность.

Черновицкая область

Группа лиц растратила средства из бюджета, которые выделялись на берегоукрепление реки Черемош в с. Банилов Вижницкого района. Как и их коллеги из других регионов, завысили объемы работ, а затем и их стоимость. Чтобы скрыть свою деятельность, должностные лица Департамента Черновицкой ОГА по требованию суда предоставить правоохранителям соответствующие документы заявили, что именно эти документы были похищены во время ревизии. Несмотря на это, полицейские собрали доказательства, подтверждающие факты присвоения бюджетных средств и причастность вышеуказанных должностных лиц, в том числе инженера по технадзору одного из департаментов ОГА и подрядчика к сделке с бюджетными средствами. Все имеют статус подозреваемых по делу.

В рамках вышеупомянутых уголовных производств оперативники Департамента стратегических расследований, следователи областных подразделений полиции и сотрудники прокуратур в Винницкой, Днепропетровской, Львовской, Черновицкой и Харьковской областях провели более 35 санкционированных обысков у фигурантов и причастных к «схемам» лиц.

По их результатам шести лицам - должностные лица органов местного самоуправления и частных структур - получили подозрения. Действия подозреваемых в зависимости от роли квалифицированы:

– ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

– ч. 1 и 2 ст. 366 (Служебный подлог);

– ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

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