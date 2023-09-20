Нові можливості для бізнесу: які компанії можуть долучитися до програми єВідновлення

Уряд розширив перелік компаній, які можуть приєднатися до програми єВідновлення. Тепер ще більше бізнесів, які продають будівельні товари або роблять ремонти, допомагатимуть українцям відновлювати житло, що постраждало від російської агресії, – повідомили в «Дії».
В оновлений розширений список увійшли:
- 1711 — генеральні підрядники з вентиляції, теплопостачання та водопроводу;
- 1731 — підрядники з електрики;
- 1740 — ізоляція, мозаїка, штукатурні роботи, кам’яна кладка, облицювання плиткою, кахлем;
- 1750 — підрядники теслярських робіт;
- 1761 — покрівельні роботи, зовнішня обшивка стін, обробка листового металу;
- 1771 — підрядники бетонних робіт;
- 5065 — електричні частини та обладнання;
- 5074 — обладнання для водопроводу та опалювальної системи;
- 5198 — лакофарбова продукція та супровідні товари;
- 5200 — товари для дому;
- 5713 — покриття для підлоги;
- 8911 — архітектурні, інжинірингові та геодезичні послуги.
«Якщо у вас будівельний магазин чи бізнес, ставайте учасником програми. Щоб люди купували визначені товари чи наймали бригади для відновлення домівок саме у вас. Зареєструватися може як великий бізнес, так і маленький ФОП», – йдеться у повідомленні.
Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.