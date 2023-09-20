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Нові можливості для бізнесу: які компанії можуть долучитися до програми єВідновлення

18:54, 20 вересня 2023
За програмою єВідновлення зареєструвати можна як великий бізнес, так і маленький ФОП.
Нові можливості для бізнесу: які компанії можуть долучитися до програми єВідновлення
Джерело фото: news.dtkt.ua
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Уряд розширив перелік компаній, які можуть приєднатися до програми єВідновлення. Тепер ще більше бізнесів, які продають будівельні товари або роблять ремонти, допомагатимуть українцям відновлювати житло, що постраждало від російської агресії, – повідомили в «Дії».

В оновлений розширений список увійшли:

  • 1711 — генеральні підрядники з вентиляції, теплопостачання та водопроводу;
  • 1731 — підрядники з електрики;
  • 1740 — ізоляція, мозаїка, штукатурні роботи, кам’яна кладка, облицювання плиткою, кахлем;
  • 1750 — підрядники теслярських робіт;
  • 1761 — покрівельні роботи, зовнішня обшивка стін, обробка листового металу;
  • 1771 — підрядники бетонних робіт;
  • 5065 — електричні частини та обладнання;
  • 5074 — обладнання для водопроводу та опалювальної системи;
  • 5198 — лакофарбова продукція та супровідні товари;
  • 5200 — товари для дому;
  • 5713 — покриття для підлоги;
  • 8911 — архітектурні, інжинірингові та геодезичні послуги.

«Якщо у вас будівельний магазин чи бізнес, ставайте учасником програми. Щоб люди купували визначені товари чи наймали бригади для відновлення домівок саме у вас. Зареєструватися може як великий бізнес, так і маленький ФОП», – йдеться у повідомленні.

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