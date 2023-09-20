Новые возможности для бизнеса: какие компании могут присоединиться к программе еВідновлення

Правительство расширило перечень компаний, которые могут присоединиться к программе еВідновлення. Теперь еще больше бизнесов, которые продают строительные товары или делают ремонты, будут помогать украинцам восстанавливать жилье, пострадавшее от российской агрессии, – сообщили в «Дії».
В обновленный расширенный список вошли:
- 1711 - генеральные подрядчики по вентиляции, теплоснабжению и водопроводу;
- 1731 - подрядчики по электричеству;
- 1740 - изоляция, мозаика, штукатурные работы, каменная кладка, облицовка плиткой, кафелем;
- 1750 - подрядчики плотницких работ;
- 1761 - кровельные работы, наружная обшивка стен, обработка листового металла;
- 1771 - подрядчики бетонных работ;
- 5065 - электрические части и оборудование;
- 5074 - оборудование для водопровода и отопительной системы;
- 5198 - лакокрасочная продукция и сопроводительные товары;
- 5200 - товары для дома;
- 5713 - напольные покрытия;
- 8911 - архитектурные, инжиниринговые и геодезические услуги.
«Если у вас строительный магазин или бизнес, становитесь участником программы. Чтобы люди покупали определенные товары или нанимали бригады для восстановления домов именно у вас. Зарегистрироваться может как большой бизнес, так и маленький ФЛП», – говорится в сообщении.
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