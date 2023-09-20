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Новые возможности для бизнеса: какие компании могут присоединиться к программе еВідновлення

18:54, 20 сентября 2023
По программе еВідновлення зарегистрировать можно как большой бизнес, так и маленький ФЛП.
Новые возможности для бизнеса: какие компании могут присоединиться к программе еВідновлення
Источник фото: news.dtkt.ua
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Правительство расширило перечень компаний, которые могут присоединиться к программе еВідновлення. Теперь еще больше бизнесов, которые продают строительные товары или делают ремонты, будут помогать украинцам восстанавливать жилье, пострадавшее от российской агрессии, – сообщили в «Дії».

В обновленный расширенный список вошли:

  • 1711 - генеральные подрядчики по вентиляции, теплоснабжению и водопроводу;
  • 1731 - подрядчики по электричеству;
  • 1740 - изоляция, мозаика, штукатурные работы, каменная кладка, облицовка плиткой, кафелем;
  • 1750 - подрядчики плотницких работ;
  • 1761 - кровельные работы, наружная обшивка стен, обработка листового металла;
  • 1771 - подрядчики бетонных работ;
  • 5065 - электрические части и оборудование;
  • 5074 - оборудование для водопровода и отопительной системы;
  • 5198 - лакокрасочная продукция и сопроводительные товары;
  • 5200 - товары для дома;
  • 5713 - напольные покрытия;
  • 8911 - архитектурные, инжиниринговые и геодезические услуги.

«Если у вас строительный магазин или бизнес, становитесь участником программы. Чтобы люди покупали определенные товары или нанимали бригады для восстановления домов именно у вас. Зарегистрироваться может как большой бизнес, так и маленький ФЛП», – говорится в сообщении.

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