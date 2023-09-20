Новые возможности для бизнеса: какие компании могут присоединиться к программе еВідновлення

По программе еВідновлення зарегистрировать можно как большой бизнес, так и маленький ФЛП.

Источник фото: news.dtkt.ua

Правительство расширило перечень компаний, которые могут присоединиться к программе еВідновлення. Теперь еще больше бизнесов, которые продают строительные товары или делают ремонты, будут помогать украинцам восстанавливать жилье, пострадавшее от российской агрессии, – сообщили в «Дії».

В обновленный расширенный список вошли:

1711 - генеральные подрядчики по вентиляции, теплоснабжению и водопроводу;

1731 - подрядчики по электричеству;

1740 - изоляция, мозаика, штукатурные работы, каменная кладка, облицовка плиткой, кафелем;

1750 - подрядчики плотницких работ;

1761 - кровельные работы, наружная обшивка стен, обработка листового металла;

1771 - подрядчики бетонных работ;

5065 - электрические части и оборудование;

5074 - оборудование для водопровода и отопительной системы;

5198 - лакокрасочная продукция и сопроводительные товары;

5200 - товары для дома;

5713 - напольные покрытия;

8911 - архитектурные, инжиниринговые и геодезические услуги.

«Если у вас строительный магазин или бизнес, становитесь участником программы. Чтобы люди покупали определенные товары или нанимали бригады для восстановления домов именно у вас. Зарегистрироваться может как большой бизнес, так и маленький ФЛП», – говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.