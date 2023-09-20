С 18 октября все адвокаты, госорганы и юридические лица нечастной формы собственности должны зарегистрировать электронные кабинеты: не спровоцирует ли нечеткость законодателя хаос

Закон об обязательной регистрации электронных кабинетов предусматривает, что с 18 октября 2023 года суды должны будут на стадии рассмотрения вопроса об открытии производства идентифицировать форму собственности юридического лица и соответственно проверять факт регистрации им электронного кабинета.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент подписал закон №3200-IX об обязательной регистрации и использовании электронных кабинетов для участия в судебных процессах. Соответствующий законопроект 7574 Верховная Рада приняла 29 июня.

С 18 октября 2023 года закон вводится в действие в части внесения изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс и предусматривает, что в обязательном порядке регистрируют свои электронные кабинеты в Электронном суде следующие категории лиц:

адвокаты,

нотариусы,

государственные и частные исполнители,

арбитражные управляющие,

судебные эксперты,

органы государственной власти

другие государственные органы,

органы местного самоуправления,

другие юридические лица (всех форм собственности).

Остальные регистрируют свои электронные кабинеты в добровольном порядке.

Изменения в ХПК определяют, в частности, то, что суд выносит определение об оставлении искового заявления без движения в случае, если исковое заявление подано лицом, которое обязано зарегистрировать электронный кабинет, но не зарегистрировало его. Такие же негативные последствия распространяются на правила подачи апелляционных и кассационных жалоб.

Суд применит к лицу, которое обязано было зарегистрировать электронный кабинет, но не зарегистрировало его процессуальные последствия, и в случаях, если интересы такого лица по делу представляет адвокат.

Для участников дел по Гражданскому процессуальному кодексу и дел, рассматриваемых по Кодексу админсудопроизводства, ситуация несколько иная.

Как указано в Заключительных и переходных положениях Закона о регистрации электронных кабинетов №3200-IX:

«Этот Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через 90 дней со дня его опубликования, кроме:

подпункта 1 пункта 2 и подпункта 1 пункта 3 раздела I настоящего Закона в части обязательной регистрации юридическими лицами (частной формы собственности) электронных кабинетов в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе или ее отдельной подсистеме (модуле), обеспечивающей обмен документами, которые вводятся в действие через семь месяцев со дня опубликования настоящего Закона;

подпункта 52 пункта 1, подпункта 52 пункта 2 и подпункта 45 пункта 3 раздела I настоящего Закона, которые вводятся в действие одновременно со вступлением в силу настоящего Закона».

Следовательно, соответствующие изменения в части обязательной регистрации юридическими лицами (частной формы собственности) электронных кабинетов в Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства должны быть введены в действие через 7 месяцев, с 20 февраля 2024 года.

«Изменения в статью 14, внесенные Законом № 3200-IX от 29.06.2023, в части обязательной регистрации юридическими лицами (частной формы собственности) электронных кабинетов в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе или ее отдельной подсистеме (модуле), обеспечивающей обмен документами, вводятся в действие 20.02.2024», - отмечено в следующей редакции Гражданского процессуального кодекса.

Аналогично указано в следующей редакции Кодексе административного судопроизводства: «Часть шестая статьи 18 в редакции Закона № 3200-IX от 29.06.2023 – изменение в части обязательной регистрации юридическими лицами (частной формы собственности) электронных кабинетов в Единой системе судебной информации ее отдельной подсистеме (модули), обеспечивающей обмен документами, вводится в действие 20.02.2024».

А часть 6 ст. 18 КАСУ предусматривает следующее: «Адвокаты, нотариусы, государственные и частные исполнители, судебные эксперты, органы государственной власти и другие государственные органы, органы местного самоуправления, другие юридические лица регистрируют свои электронные кабинеты в Единой судебной информационно телекоммуникационной системе или ее отдельной подсистеме (модули ), обеспечивающей обмен документами, в обязательном порядке. Другие лица регистрируют свои электронные кабинеты в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе или отдельной подсистеме (модуле), обеспечивающей обмен документами, в добровольном порядке».

Таким образом, суды гражданской и административной юрисдикции должны «вручную» идентифицировать на стадии рассмотрения вопроса об открытии производства, является ли лицо публичной или частной формы собственности, разделять лиц частного и публичного права и соответствующие последствия отсутствия регистрации таких лиц в подсистеме ЕСИТС. В одном случае – оставлять без движения, а в других – открывать производство.

Ведь согласно ч.1 статьи 169 КАСУ в редакции Закона №3200-IX: «Суд выносит определение об оставлении искового заявления без движения также в случае, если исковое заявление подано лицом, которое согласно части шестой статьи 18 настоящего Кодекса обязано зарегистрировать электронный кабинет, но не зарегистрировала его».

Не приведет ли это к хаосу в судебной практике из-за нечеткости формулировок законодателей – большой вопрос. Напомним, что законопроект подал Денис Маслов.

Кроме того, следует напомнить, что в соответствии с законом до 18 октября 2023 года Высший совет правосудия, ГСА и Верховный Суд должны привести свои нормативные документы в соответствие с новым законом. Речь идет о положениях, определяющих порядок функционирования ЕСИТС и его отдельных подсистем (модулей), Инструкцию по делопроизводству в местных и апелляционных судах и Инструкцию по делопроизводству Верховного Суда. Ведь без регулирования на уровне нормативных актов этих органов работать этот механизм не сможет.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.