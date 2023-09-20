Суд ищет секретаря судебного заседания и водителя.

В среду, 20 сентября, Северный апелляционный хозяйственный суд сообщил о наличии вакантных должностей. Об этом сообщает официальный сайт суда.

Среди них:

водитель (хозяйственный отдел),

секретарь судебного заседания*.

«*В связи с упрощенной процедурой принятия на государственную службу во время военного положения, конкурс на занятие вакантной должности не проводится.

Резюме просим присылать по официальному электронному адресу суда: [email protected]

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (044) 230-06-51», - говорится в сообщении.

Ранее Днепропетровский окружной админсуд сообщил о наличии вакантных должностей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.