Суд шукає секретаря судового засідання та водія.

У середу, 20 вересня, Північний апеляційний господарський суд повідомив про наявність вакантних посад. Про це інформує офіційний сайт суду.

Серед них:

водій (господарський відділ),

секретар судового засідання*.

«*У зв’язку зі спрощеною процедурою прийняття на державну службу під час воєнного стану, конкурс на зайняття вакантної посади не проводиться.

Резюме просимо надсилати на офіційну електронну адресу суду: [email protected]

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (044) 230-06-51», - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Дніпропетровський окружний адмінсуд повідомив про наявність вакантних посад.

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