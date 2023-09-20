У середу, 20 вересня, Північний апеляційний господарський суд повідомив про наявність вакантних посад. Про це інформує офіційний сайт суду.
Серед них:
водій (господарський відділ),
секретар судового засідання*.
«*У зв’язку зі спрощеною процедурою прийняття на державну службу під час воєнного стану, конкурс на зайняття вакантної посади не проводиться.
Резюме просимо надсилати на офіційну електронну адресу суду: [email protected]
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (044) 230-06-51», - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, Дніпропетровський окружний адмінсуд повідомив про наявність вакантних посад.
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