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Чиновники, які встигнуть знайти в своїх деклараціях брехню раніше НАЗК, зможуть надати обов’язкові для розгляду НАЗК пояснення

У чиновників, які встигли самі знайти в своїх деклараціях брехню, буде шанс виправитися після спливу строку на подання виправленої декларації.

Верховний Суд: хоча й свобода пересування може бути обмежена лише законом, але спосіб реалізації державою прав і свобод її громадян визначається потребою мобілізації оборонних людських ресурсів

Хоча й немає такого закону, який би безпосередньо встановлював обмеження права студента вільно залишати територію України, однак спосіб реалізації державою прав і свобод її громадян визначається потребою мобілізації оборонних людських ресурсів, - КАС ВС.

Викривач корупції має право на винагороду 10% від розміру хабаря або від завданого державі збитку, але далеко не завжди її отримає

Викривачі можуть отримати від 1,34 млн грн до 20,1 млн грн станом на 2023 рік.

Кошти від міжнародних партнерів на покриття витрат службового відрядження не підлягатимуть декларуванню

У новому законі про відновлення декларування пропонується звільнити від декларування доходи у вигляді коштів, одержаних як відшкодування або покриття витрат на службове відрядження, якщо воно здійснюється за рахунок міжнародних міжурядових організацій, коштів міжнародної технічної допомоги, а також коштів організатора заходу.

Верховна Рада прийняла закон про автоматичне притягнення чиновників до відповідальності за несвоєчасне подання декларацій

Ухвалено закон про притягнення до відповідальності за несвоєчасне подання декларацій в автоматичному режимі.

  1. В Україні

Дніпропетровський окружний адмінсуд повідомив про наявність вакантних посад

17:42, 8 вересня 2023
Суд запрошує на роботу низку спеціалістів.
Дніпропетровський окружний адмінсуд повідомив про наявність вакантних посад
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Дніпропетровський окружний адміністративний суд повідомив, що у суді є сім вакантних посад.

Суд запрошує на роботу за спрощеною процедурою вступу на посаду державної служби у період дії воєнного стану – без конкурсного відбору на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка, та документів, що підтверджують наявність громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад:

-  секретаря судового засідання – 1 вакансія;

-  судового розпорядника – 2 вакансії (1 з них строкова посада);

-  головного спеціаліста юридичного відділу  - 2 вакансії;

-  головного спеціаліста відділу контролю за використанням державного майна – 1 вакансія;

-  головного спеціаліста відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності – 1 вакансія.

«Резюме прохання надсилати на електронну пошту суду: [email protected] або [email protected]

У резюме обов'язково вказуйте свої контактні дані для зворотного зв'язку.

Додаткова інформація з 9:00 до 16:00 за телефоном (056) 720-97-60 (відділ управління персоналом)», - сказано у повідомленні.

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