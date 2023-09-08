Дніпропетровський окружний адмінсуд повідомив про наявність вакантних посад

Суд запрошує на роботу низку спеціалістів.

Дніпропетровський окружний адміністративний суд повідомив, що у суді є сім вакантних посад.

Суд запрошує на роботу за спрощеною процедурою вступу на посаду державної служби у період дії воєнного стану – без конкурсного відбору на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка, та документів, що підтверджують наявність громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад:

- секретаря судового засідання – 1 вакансія;

- судового розпорядника – 2 вакансії (1 з них строкова посада);

- головного спеціаліста юридичного відділу - 2 вакансії;

- головного спеціаліста відділу контролю за використанням державного майна – 1 вакансія;

- головного спеціаліста відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності – 1 вакансія.

«Резюме прохання надсилати на електронну пошту суду: [email protected] або [email protected]

У резюме обов'язково вказуйте свої контактні дані для зворотного зв'язку.

Додаткова інформація з 9:00 до 16:00 за телефоном (056) 720-97-60 (відділ управління персоналом)», - сказано у повідомленні.

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