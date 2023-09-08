Днепропетровский окружной админсуд сообщил о наличии вакантных должностей

Суд приглашает на работу ряд специалистов.

Днепропетровский окружной административный суд сообщил, что в суде есть семь вакантных должностей.

Суд приглашает на работу по упрощенной процедуре вступления в должность государственной службы в период действия военного положения – без конкурсного отбора на основании поданного заявления, заполненного личной карточки установленного образца, и документов, подтверждающих наличие гражданства Украины, образования и опыта работы согласно требованиям законодательства, установленными в отношении соответствующих должностей:

- секретаря судебного заседания – 1 вакансия;

- судебного распорядителя – 2 вакансии (1 из них срочная должность);

- главного специалиста юридического отдела – 2 вакансии;

- главного специалиста отдела контроля за использованием государственного имущества – 1 вакансия;

- главного специалиста отдела планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета и отчетности – 1 вакансия.

«Резюме просьба посылать на электронную почту суда: [email protected] или [email protected]

В резюме обязательно указывайте свои контактные данные для обратной связи.

Дополнительная информация с 9:00 до 16:00 по телефону (056) 720-97-60 (отдел управления персоналом)», - говорится в сообщении.

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