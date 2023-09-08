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Лакмусовой бумагой станет восстановление электронных деклараций и принятие закона с новым определением политически значимых лиц – посол ЕС о борьбе с коррупцией

Зависит от того, как Украина будет выполнять «домашнее задание» – Посол ЕС прокомментировал перспективы Украины на пути в ЕС.

Чиновники, которые успеют найти в своих декларациях ложь раньше НАПК, смогут предоставить обязательные для рассмотрения НАПК объяснения

У чиновников, успевших сами найти в своих декларациях ложь, будет шанс исправиться после истечения срока на предоставление исправленной декларации.

Верховный Суд: хотя и свобода передвижения может быть ограничена только законом, но способ реализации государством прав и свобод граждан определяется потребностью мобилизации оборонных человеческих ресурсов

Хотя и нет такого закона, который непосредственно устанавливал бы ограничения права студента свободно покидать территорию Украины, однако способ реализации государством прав и свобод его граждан определяется потребностью мобилизации оборонных человеческих ресурсов, - КАС ВС.

Обличитель коррупции имеет право на вознаграждение 10% от размера взятки или от нанесенного государству ущерба, но далеко не всегда его получит

Разоблачители могут получить от 1,34 млн грн до 20,1 млн грн по состоянию на 2023 год.

Средства от международных партнеров на покрытие расходов служебной командировки не будут подлежать декларированию

В новом законе о возобновлении декларирования предлагается освободить от декларирования доходы в виде средств, полученных в качестве возмещения или компенсации расходов на служебную командировку, если она осуществляется за счет международных межправительственных организаций, средств международной технической помощи, а также средств организатора мероприятия.

  1. В Украине

Днепропетровский окружной админсуд сообщил о наличии вакантных должностей

17:42, 8 сентября 2023
Суд приглашает на работу ряд специалистов.
Днепропетровский окружной админсуд сообщил о наличии вакантных должностей
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Днепропетровский окружной административный суд сообщил, что в суде есть семь вакантных должностей.

Суд приглашает на работу по упрощенной процедуре вступления в должность государственной службы в период действия военного положения – без конкурсного отбора на основании поданного заявления, заполненного личной карточки установленного образца, и документов, подтверждающих наличие гражданства Украины, образования и опыта работы согласно требованиям законодательства, установленными в отношении соответствующих должностей:

- секретаря судебного заседания – 1 вакансия;

- судебного распорядителя – 2 вакансии (1 из них срочная должность);

- главного специалиста юридического отдела – 2 вакансии;

- главного специалиста отдела контроля за использованием государственного имущества – 1 вакансия;

- главного специалиста отдела планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета и отчетности – 1 вакансия.

«Резюме просьба посылать на электронную почту суда: [email protected] или [email protected]

В резюме обязательно указывайте свои контактные данные для обратной связи.

Дополнительная информация с 9:00 до 16:00 по телефону (056) 720-97-60 (отдел управления персоналом)», - говорится в сообщении.

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