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  1. В Украине

Архимандрита УПЦ МП будут судить за оправдание и прославление рф

21:43, 8 сентября 2023
По апелляционной жалобе прокурора отменено определение суда, которым возвращено обвинительный акт в отношении архимандрита УПЦ МП.
Архимандрита УПЦ МП будут судить за оправдание и прославление рф
Источник фото: Киевская городская прокуратура
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Киевский апелляционный суд поддержал позицию Киевской городской прокуратуры и удовлетворил апелляционную жалобу прокурора, направленную на отмену постановления суда первой инстанции, возвращавшего обвинительный акт в отношении архимандрита УПЦ МП относительно оправдания и прославления страны-агрессора, – сообщает Киевская городская прокуратура.

Печерский районный суд Киева вынес решение о возвращении прокурору обвинительного акта в указанном уголовном производстве, ссылаясь на его несоответствие требованиям статьи 291 УПК Украины.

Против этого решения суда первой инстанции прокурор подал апелляционную жалобу. Апелляционный суд после рассмотрения дела признал доводы прокурора относительно соответствия обвинительного акта требованиям статьи 291 УПК Украины обоснованными. Поэтому было отменено определение суда первой инстанции и назначено новое рассмотрение дела в суде первой инстанции.

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