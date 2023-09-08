Количество пострадавших от обстрела рф в Кривом Роге возросло до 41 человека: фото спасения людей

В Кривом Роге продолжаются поисково-спасательные работы из-под завалов.

Источник фото: Тelegram / Игорь Клименко

Сейчас продолжается ликвидация последствий ракетной атаки в Кривом Роге. Количество пострадавших от ракетного удара рф возросло до 41 человека, один человек погиб, – сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

«Продолжается ликвидация последствий прилета. К сожалению, один погибший, 41 пострадавший. 19 человек находятся в больнице, трое из них тяжелых, в операционном зале», – сказал Вилкул.

В пункте психологической помощи ГСЧС оказана помощь 68 лицам.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

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