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Если НКРЭКУ установлен определенный срок устранения нарушений в сферах энергетики и коммунальных услуг, то невыполнение требований в определенный в постановлении срок является основанием для привлечения предприятия к ответственности, однако это не освобождает последнего от обязанности выполнить решение НКРЭКУ.

Критерии уважительности причин пропуска процессуального срока для субъекта властных полномочий, — позиция КАС ВС

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  1. В Украине

Количество пострадавших от обстрела рф в Кривом Роге возросло до 41 человека: фото спасения людей

11:32, 8 сентября 2023
В Кривом Роге продолжаются поисково-спасательные работы из-под завалов.
Количество пострадавших от обстрела рф в Кривом Роге возросло до 41 человека: фото спасения людей
Источник фото: Тelegram / Игорь Клименко
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Сейчас продолжается ликвидация последствий ракетной атаки в Кривом Роге. Количество пострадавших от ракетного удара рф возросло до 41 человека, один человек погиб, – сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

«Продолжается ликвидация последствий прилета. К сожалению, один погибший, 41 пострадавший. 19 человек находятся в больнице, трое из них тяжелых, в операционном зале», – сказал Вилкул.

В пункте психологической помощи ГСЧС оказана помощь 68 лицам.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

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