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Андрій Єрмак про радника Байдена з питань безпеки Джейка Саллівана: «З’являється фейків, що він щось блокує, чогось не дозволяє – це неправда, і я дуже ціную нашу співпрацю»

Андрій Єрмак розповів про свої відносини з радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном: «Іноді ми маємо різні позиції. Але без цієї людини багато чого не відбулося б. Джейк – справді великий друг України».

У законі про держслужбу встановили, що особливості оплати праці працівників судів, ВККС, ДСА та ВРП визначаються законом про судоустрій

Відповідну норму внесли до прийнятого закону про створення Служби дисциплінарних інспекторів.

Невиконання суб`єктом господарювання вимог НКРЕКП у визначений строк є підставою для притягнення до відповідальності: Верховний Суд

Якщо НКРЕКП встановлено певний строк усунення порушень у сферах енергетики та комунальних послуг, то невиконання вимог у визначений у постанові строк є підставою для притягнення суб`єкта господарювання до відповідальності, проте це не звільняє останнього від обов`язку виконати рішення НКРЕКП.

Критерії поважності причин пропуску процесуального строку для суб’єкта владних повноважень, — позиція КАС ВС

Верховний Суд уточнив правовий висновок стосовно критерію поважності причин пропуску процесуального строку для суб’єкта владних повноважень в аспекті принципів правової визначеності та легітимних очікувань.

Поліцейський підробляв таксистом під час комендантської години, але отримав протокол про сумісництво: що вирішив суд

Про поліцейського суду все розповіла клієнтка таксі, але він зміг уникнути значних неприємностей.

  1. В Україні

Кількість постраждалих від обстрілу рф у Кривому Розі зросла до 41 людини: фото порятунку людей

11:32, 8 вересня 2023
У Кривому Розі тривають пошуково-рятувальні роботи з-під завалів.
Кількість постраждалих від обстрілу рф у Кривому Розі зросла до 41 людини: фото порятунку людей
Джерело фото: Тelegram / Ігор Клименко
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Наразі продовжується ліквідація наслідків ракетної атаки  у Кривому Розі. Кількість постраждалих від ракетного удару рф зросла до 41 особи, одна людина загинула, – повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Триває ліквідація наслідків прильоту. На жаль, один загиблий, 41 постраждалий. 19 людей знаходяться в лікарні, троє з них важких, у операційній залі», – сказав Вілкул.

У пункті психологічної допомоги ДСНС надано допомогу 68 особам.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

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