Кількість постраждалих від обстрілу рф у Кривому Розі зросла до 41 людини: фото порятунку людей

Наразі продовжується ліквідація наслідків ракетної атаки у Кривому Розі. Кількість постраждалих від ракетного удару рф зросла до 41 особи, одна людина загинула, – повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
«Триває ліквідація наслідків прильоту. На жаль, один загиблий, 41 постраждалий. 19 людей знаходяться в лікарні, троє з них важких, у операційній залі», – сказав Вілкул.
У пункті психологічної допомоги ДСНС надано допомогу 68 особам.
Пошуково-рятувальні роботи тривають.
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