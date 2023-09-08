Кількість постраждалих від обстрілу рф у Кривому Розі зросла до 41 людини: фото порятунку людей

У Кривому Розі тривають пошуково-рятувальні роботи з-під завалів.

Джерело фото: Тelegram / Ігор Клименко

Наразі продовжується ліквідація наслідків ракетної атаки у Кривому Розі. Кількість постраждалих від ракетного удару рф зросла до 41 особи, одна людина загинула, – повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Триває ліквідація наслідків прильоту. На жаль, один загиблий, 41 постраждалий. 19 людей знаходяться в лікарні, троє з них важких, у операційній залі», – сказав Вілкул.

У пункті психологічної допомоги ДСНС надано допомогу 68 особам.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

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