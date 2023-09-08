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Росіяни вдарили ракетою по адмінбудівлі у Кривому Розі: є загиблий та постраждалі

10:03, 8 вересня 2023
Ворог завдав ракетного удару по адміністративній будівлі у Кривому Розі.
Росіяни вдарили ракетою по адмінбудівлі у Кривому Розі: є загиблий та постраждалі
Джерело фото: Ігор Клименко
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У п’ятницю, 8 вересня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу.

Як повідомив голова військової адміністрації міста Кривий Ріг Олександр Вілкул, ворожа ракета влучила до адмінбудівлі.

«Попередньо – один загиблий, 9 постраждалих, 5 вже у лікарні, на жаль двоє тяжких. Трьох людей рятувальники дістали з-під завалів.

На місці рятувальники, медики та комунальні служби», - повідомив він.

Також він зазначив, що розгортається штаб допомоги людям у Школі мистецтв (колишній Центрально-Міський райком) за пам'ятником Святому Миколаю.

«Людям буде надано допомогу будівельними матеріалами, збирання заявок на допомогу з міського бюджету за пошкоджене майно та інше», - заявив Олександр Вілкул.

Крім того, голова МВС Ігор Клименко повідомив, що була зруйнована одна із адмінбудівель поліції.

«Внаслідок російського удару загинув поліцейський. Ще трьох рятувальники ДСНС дістали з-під завалів. Вони у важкому стані. 6 співробітників отримали травми різного ступеня тяжкості.

Надзвичайники на місці прильоту гасять пожежу площею 200 квадратних метрів», - повідомив він.

Крім того, постраждали ще розміщені поруч житлові будинки. Поліція здійснює поквартирний обхід, щоб перевірити стан мешканців. Тривають рятувальні роботи.

Згодом Ігор Клименко додав, що станом на 10:00 кількість травмованих унаслідок російського удару по Кривому Рогу зросла до 25 осіб.

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