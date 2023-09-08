КНДР заявила, що спустила на воду підводний човен із тактичною ядерною зброєю

Оперативний «тактичний ядерний підводний човен» КНДР уже включила до складу флоту.

У КНДР спустила на воду новий підводний човен. На церемонії був присутній лідер країни Кім Чен Ин, повідомляє радіостанція «Голос Кореї».

Місцеві ЗМІ повідомляють, що це перша північнокорейська субмарина, оснащена тактичною ядерною зброєю. Новий підводний човен зараз готують до виходу у море для випробувань.

Новий підводний човен «виконуватиме свою бойову місію як один з основних підводних наступальних засобів військово-морських сил КНДР», сказав Кім під час церемонії.

Підводний човен, названий «Герой Кім Кун Ок», ознаменує «початок нової глави у зміцненні військово-морських сил КНДР», повідомило Північнокорейське державне агентство ЦТАК.

Раніше ми писали, що КНДР вдруге запустила міжконтинентальну балістичну ракету.

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