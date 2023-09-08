КНДР заявила, что спустила на воду подводную лодку с тактическим ядерным оружием

Оперативную «тактическую ядерную подводную лодку» КНДР уже включила в состав флота.

В КНДР спустила на воду новую подводную лодку. На церемонии присутствовал лидер страны Ким Чен Ын, передает радиостанция «Голос Кореи».

Местные СМИ сообщают, что это первая северокорейская субмарина, оснащенная тактическим ядерным оружием. Новую подводную лодку сейчас готовят к выходу в море для испытаний.

Новая подводная лодка «будет выполнять свою боевую миссию как один из основных подводных наступательных средств военно-морских сил КНДР», сказал Ким во время церемонии.

Подводная лодка, названная «Герой Ким Кун Ок», ознаменует «начало новой главы в укреплении военно-морских сил КНДР», сообщило Северокорейское государственное агентство ЦТАК.

Ранее сообщалось, что КНДР вновь запустила межконтинентальную баллистическую ракету.

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