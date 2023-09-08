КАС ВС скасував рішення райради про розширення меж села за рахунок земель парку «Тузловські лимани»

КАС ВС зазначив, що Татарбунарська районна рада не мала повноважень розпоряджатися землями державної власності, які були включені до складу національного природного парку без вилучення.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду залишив у силі постанову апеляційного адміністративного суду про визнання протиправним рішення Татарбунарської районної ради Одеської області про розширення меж села Приморське за рахунок земель національного природного парку, повідомляє офіційний сайт ВС.

Національний природний парк «Тузловські лимани» просив суд визнати протиправним та скасувати рішення районної ради «Про встановлення меж с. Приморське на території Приморської сільської ради Татарбунарського району Одеської області» від 19 червня 2020 року. Цим рішення були розширені межі села до площі 1101,2074 га за рахунок земель, що стали частиною національного природного парку «Тузловські лимани» згідно з Указом Президента України без їх вилучення. Таким чином частина земель національного природного парку перейшла з державної в комунальну власність.

Суд першої інстанції в задоволенні позову відмовив. Суд апеляційної інстанції скасував це рішення і задовольнив позовні вимоги.

Верховний Суд підтримав рішення апеляційного суду, зауваживши, що рішення про розширення меж села за рахунок земель, переданих до складу природного парку, безумовно, впливає на права, інтереси та обов’язки позивача як природоохоронної установи загальнодержавного значення, що входить до складу природно-заповідного фонду України. А тому позивач мав процесуальне право звернутися до суду для збереження та охорони цінних природних комплексів й об’єктів.

Також КАС ВС погодився з висновком апеляційного суду, що Татарбунарська районна рада не мала повноважень розпоряджатися землями державної власності, які були включені до складу національного природного парку без вилучення. Розпорядником таких земель є місцеві державні адміністрації.

КАС ВС зазначив, що національний природний парк «Тузловські лимани» є бюджетною, неприбутковою, природоохоронною, рекреаційною, культурно-освітньою, науково-дослідною установою загальнодержавного значення, що входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення та використання.

Парк створений для збереження, відтворення та раціонального використання унікальних природних комплексів водно-болотних угідь міжнародного значення як середовища існування водоплавних птахів, а також об’єктів Північного Причорномор’я, що мають важливе природоохоронне, наукове, історико-культурне, естетичне, рекреаційне та оздоровче значення.

З огляду на викладене Верховний Суд вказав на те, що оскільки ухвалене районною радою рішення є, безумовно, документом стратегічного планування, яке безпосередньо стосується питання охорони довкілля (в контексті розуміння основної мети створення і функціонування національного природного парку як природоохоронної організації) та містобудування (з урахуванням факту включення до меж села Приморське земель, що входять до складу національного природного парку, з можливістю подальшого розпорядження органу місцевого самоврядування вказаними землями), що свідчить про поширення на вказане рішення положень Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

З постановою Верховного Суду від 18 серпня 2023 року у справі № 420/11076/20 можна ознайомиитсь за посиланням.

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