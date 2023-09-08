Россияне ударили ракетой по админзданию в Кривом Роге: есть погибший и пострадавшие

Враг нанес ракетный удар по административному зданию в Кривом Роге.

Источник фото: Игорь Клименко

В пятницу, 8 сентября, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.

Как сообщил глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул, вражеская ракета попала в админздание.

«Предварительно – один погибший, 9 пострадавших, 5 уже в больнице, к сожалению двое тяжелых. Трех человек спасатели достали из-под завалов.

На месте спасатели, медики и коммунальные службы», – сообщил он.

Также он отметил, что разворачивается штаб помощи людям в Школе искусств (бывший Центрально-Городской райком) за памятником Святому Николаю.

«Людям будет предоставлена помощь строительным материалам, сбор заявок на помощь из городского бюджета за поврежденное имущество и другое», - заявил Александр Вилкул.

Кроме того, глава МВД Игорь Клименко сообщил, что было разрушено одно из админзданий полиции.

«В результате российского удара погиб полицейский. Еще троих спасатели ГСЧС достали из-под завалов. Они находятся в тяжелом состоянии. 6 сотрудников получили травмы разной степени тяжести.

Спасатели на месте прилета тушат пожар площадью в 200 квадратных метров», - сообщил он.

Кроме того, пострадали еще расположенные рядом жилые дома. Полиция совершает поквартирный обход, чтобы проверить состояние жителей. Продолжаются спасательные работы.

Позже Игорь Клименко добавил, что по состоянию на 10:00 количество травмированных в результате российского удара по Кривому Рогу возросло до 25 человек.

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