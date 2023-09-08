Архімандрита УПЦ МП судитимуть за виправдовування і прославляння рф

За апеляційною скаргою прокурора скасовано ухвалу суду, якою повернуто обвинувальний акт відносно архімандрита УПЦ МП.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Київський апеляційний суд підтримав позицію Київської міської прокуратури і задовольнив апеляційну скаргу прокурора, спрямовану на скасування ухвали суду першої інстанції, що повертала обвинувальний акт стосовно архімандрита УПЦ МП щодо виправдання та прославлення країни-агресора, – повідомляє Київська міська прокуратура.

Печерський районний суд Києва виніс рішення про повернення прокурору обвинувального акта у вказаному кримінальному провадженні, посилаючись на його невідповідність вимогам статті 291 КПК України.

Проти цього рішення суду першої інстанції прокурор подав апеляційну скаргу. Апеляційний суд після розгляду справи визнав доводи прокурора стосовно відповідності обвинувального акта вимогам статті 291 КПК України обґрунтованими. Тому було скасовано ухвалу суду першої інстанції та призначено новий розгляд справи в суді першої інстанції.

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