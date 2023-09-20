Офис Генпрокурора проводит обыски в «Укрэнерго»

Обыски в Укрэнерго проводят на основании определения Печерского райсуда Киева.

Фото: pravda.com

В среду, 20 сентября, Офис Генерального прокурора производит обыски в помещении НЭК «Укрэнерго на основании определения Печерского районного суда от 30 августа 2023 года. Об этом говорится в пресс-службе компании.

Укрэнерго сообщило, что «способствует проведению следственных действий и добровольно предоставляет представителям Генеральной прокуратуры все документы, определенные постановлением».

«Отметим, что компания предоставила бы следователям добровольно все необходимые документы без проведения обыска. Но такого обращения в компанию от правоохранителей не поступало.

Из перечня интересующих правоохранителей документов некоторые контракты были предметом проверки Государственной аудиторской службы. Напомним, государственный аудит Укрэнерго завершился в марте этого года», – говорится в сообщении.

Также в НЭК «Укрэнерго» добавляют, что оспаривают результаты аудита ГАСУ в суде, поскольку считают «их пристрастными и непрофессиональными, а некоторые прямо противоречат законодательству».

Ранее сообщалось, что в ряде областей правоохранители провели более 35 обысков и сообщили подозрения лицам, которые, чтобы завладеть бюджетными средствами, завышали стоимость материалов и работ.

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