Декларації відкриють одразу: Рада схвалила закон про е-декларування з урахуванням вето Президента

У середу, 20 вересня, Верховна Рада схвалила закон про е-декларування з урахуванням вето Президента України Володимира Зеленського. Про це повідомили нардепи у соцмережах.
Зміни передбачають негайне відкриття публічного доступу до декларацій.
«За» проголосував 341 народний депутат.
Голосування по фракціям:
СН - 214
ЕС - 22
Батьківщина - 13
Платформа за життя та мир- 18
За майбутнє - 11
Голос - 18
Довіра - 17
Відновлення України - 12
Позафракційні - 16
Раніше ми писали, чиї декларації з’являться у відкритому доступі, а чиї – не з’являться: став відомий текст вето Президента Зеленського на закон про е-декларування.
Нагадаємо, 12 вересня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наклав вето на законопроект 9534 про відновлення декларування.
Суть вето полягає у тому, щоб декларації частини чиновників та посадовців публікувалися у відкритій частині Реєстру декларацій. Володимир Зеленський заявив, що Реєстр треба відкривати «вже зараз».
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