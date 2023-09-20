Декларації відкриють одразу: Рада схвалила закон про е-декларування з урахуванням вето Президента

Рада виправила закон про закриті декларації.

У середу, 20 вересня, Верховна Рада схвалила закон про е-декларування з урахуванням вето Президента України Володимира Зеленського. Про це повідомили нардепи у соцмережах.

Зміни передбачають негайне відкриття публічного доступу до декларацій.

«За» проголосував 341 народний депутат.

Голосування по фракціям:

СН - 214

ЕС - 22

Батьківщина - 13

Платформа за життя та мир- 18

За майбутнє - 11

Голос - 18

Довіра - 17

Відновлення України - 12

Позафракційні - 16

Раніше ми писали, чиї декларації з’являться у відкритому доступі, а чиї – не з’являться: став відомий текст вето Президента Зеленського на закон про е-декларування.

Нагадаємо, 12 вересня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наклав вето на законопроект 9534 про відновлення декларування.

Суть вето полягає у тому, щоб декларації частини чиновників та посадовців публікувалися у відкритій частині Реєстру декларацій. Володимир Зеленський заявив, що Реєстр треба відкривати «вже зараз».

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