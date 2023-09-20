Рада зняла Нестора Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова

Тимчасово очолювати Комітет буде нардеп Євгеній Брагар.

Фото: Новини.LIVE

На пленарному засіданні 20 вересня Верховна Рада зняла нардепа Нестора Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова. Про це повідомив депутат Ярослав Железняк.

Відповідне рішення підтримали 258 депутатів. Шуфрич залишиться членом цього Комітету.

Тимчасово очолювати Комітет буде нардеп Євгеній Брагар.

Як ми писали, Нестору Шуфричу за матеріалами СБУ оголосили про підозру у державній зраді.

Суд у Києві взяв під арешт нардепа Шуфрича без можливості внесення застави.

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