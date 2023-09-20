Закон про електронне декларування спростить життя виконуючим обов’язки керівників державних підприємств, установ та організацій, - НАЗК

Кількість декларантів з числа очільників держпідприємств зменшиться орієнтовно на 50 000 осіб, - попередило НАЗК.

Ухвалений 20 вересня Верховною Радою закон про відновлення електронного декларування (законопроект 9543) передбачає, що обов’язки подання декларацій не будуть розповсюджуватися на осіб, які тимчасово виконують обов’язки керівників юридичних осіб публічного права, осіб, які постійно обіймають посади керівників структурних чи відокремлених підрозділів юридичних осіб публічного права, їх заступників.

Тобто, новий закон не розповсюджується на в. о. керівників державних підприємств, установ та організацій. Про це заявило Національне агентство з питань запобігання корупції в своєму листі на ім’я Президента Володимира Зеленського.

«Кількість декларантів зменшиться орієнтовно на 50 000 осіб (до 750 000).

Зміни до ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції» та надання визначення терміну «посадова особа юридичної особи публічного права» не враховує осіб, які обіймають посади керівників структурних, в тому числі відокремлених підрозділів юридичних осіб публічного права, їхніх заступників.

На них взагалі не буде поширюватися дія Закону України «Про запобігання корупції».

Водночас в діяльності таких осіб існує широкий спектр корупційних ризиків. Саме керівники різного рівня державних підприємств та установ є об’єктами постійних гучних розслідувань НАБУ.

Зміни до ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції» та надання визначення терміна «посадова особа юридичної особи публічного права» не вирішує проблеми правової визначеності. Відповідна проблематика зумовлена насамперед відсутністю визначення для цілей Закону України «Про запобігання корупції» терміна «юридична особа публічного права», що на сьогодні породжує багато питань під час правозастосування п.п. «а» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції».

Крім того, надане визначення терміна «посадова особа юридичної особи публічного права» необґрунтовано звужує перелік осіб, на яких буде поширюватися дія Закону.

Так, запропоноване визначення не враховує осіб, які тимчасово виконують обов’язки керівників юридичних осіб публічного права, осіб, які постійно обіймають посади керівників структурних та/або відокремлених підрозділів юридичних осіб публічного права, їхніх заступників.

На них не буде поширюватися дія Закону України «Про запобігання корупції».

Водночас у діяльності таких осіб існує широкий спектр корупційних ризиків. Приблизна кількість осіб, на яких не поширюватиметься обов’язок подавати декларації після набрання чинності Законом, становить близько 50 тисяч із загальної кількості 800 тисяч щорічних декларантів», - зазначили у НАЗК.

Нагадаємо, 20 вересня Верховна Рада ухвалила закон про відновлення електронного декларування.

Серед іншого, він вводить поняття «посадова особа юридичної особи публічного права» – голова та член наглядової ради, ради директорів, виконавчого органу, комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), ліквідатор, керівник, заступник керівника, головний бухгалтер, корпоративний секретар такої юридичної особи публічного права, а також особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, та її заступники, голова та члени іншого органу управління юридичної особи (крім консультативного), якщо утворення такого органу передбачено законом або статутом юридичної особи публічного права.

Автор: Наталя Мамченко

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