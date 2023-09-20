СБУ виявила два прихованих арсенали зброї та боєприпасів росармії у Херсоні та на Дніпропетровщині

СБУ виявила та ліквідувала два схрони зі зброєю рашистів на півдні та сході України.

Джерело фото: СБУ

Військова контррозвідка Служби безпеки України знову виявила місцезнаходження двох прихованих арсеналів зброї та боєприпасів у прифронтових районах на півдні та сході України, – повідомили в СБУ.

У Херсоні:

Співробітники СБУ виявили тайник із зброєю на території покинутого будівлі місцевого приватного підприємства. За інформацією служби, цей схованка був облаштований російськими загарбниками під час тимчасової окупації міста. Під час обшуку схованки було вилучено понад 30 мінометних та якірних річкових мін, а також 30 гранатометних пострілів.

На Дніпропетровщині:

СБУ виявила схрон з бойовими засобами ураження в приватному будинку в селищі Новопетровське Межівського району. З схованки було вилучено 15 протипіхотних мін, майже 200 тротилових шашок з електродетонаторами, російську реактивну штурмову гранату «Таволга-1», а також понад 11 тисяч набоїв різного калібру.

Всі вилучені засоби ураження направлені на експертизу з метою їхнього подальшого використання Збройними Силами України. Також ведуться слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до облаштування цих прихованих арсеналів.

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