У громад можуть забрати «військовий ПДФО»: Рада зробила перший крок

«Військовий ПДФО» планують спрямувати з місцевих бюджетів до загального фонду держбюджету.

Фото: 24tv.ua

У середу, 20 вересня, Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт №10037, який пропонує переспрямувати ПДФО з зарплат військових з місцевих бюджетів у державний бюджет. Про це повідомили нардепи у соцмережах.

«За» проголосували 236 народних обранців.

Законопроєкт пропонує:

- переспрямувати «військовий ПДФО» з місцевих бюджетів до загального фонду держбюджету (кошти використовуватимуть на закупівлю та виробництво зброї);

- з 2024 року зарахувати кошти Дорожнього фонду у загальний фонд держбюджету.

Скорочення терміну поправок нардепи провалили – 225 голосів.

Раніше ми писали, що всі наявні ресурси місцевої та центральної влади у 2024 році максимально будуть спрямуватися на військові потреби. Про це повідомила народна депутатка, голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

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