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Верховна Рада ухвалила закон про відновлення декларування та відкриття декларацій посадовців

Чиї декларації відкриватимуть першими, хто та що повинен буде задекларувати та які спрощення для декларантів передбачили в законі про відновлення е-декларування.

З 18 жовтня всі адвокати, держоргани та юридичні особи неприватної форми власності повинні зареєструвати електронні кабінети: чи не спровокує нечіткість законодавця хаос

Закон про обов’язкову реєстрацію електронних кабінетів передбачає, що з 18 жовтня 2023 року суди повинні будуть на стадії розгляду питання про відкриття провадження ідентифікувати форму власності юридичної особи та відповідно перевіряти факт реєстрації нею електронного кабінету.

Спікер Палати представників США Маккарті озвучив питання, які поставить Володимиру Зеленському

Зокрема, Спікер Палати представників США Кевін Маккарті заявив, що поцікавиться у Володимира Зеленського планом перемоги і використанням американських коштів.

Лише бажання брати участь у діях з оборони без документального підтвердження зарахування до військових формувань не є підставою звільнення від покарання з випробуванням, — Верховний Суд

Засуджений просив звільнити його від відбування покарання з випробуванням в зв`язку з необхідністю проходження військової служби, але в матеріалах справи на підтвердження цього містилася лише довідка за підписом командира сотні Добровольчого українського корпусу про його добровільне залучення та перебування в зазначеній сотні.

Кабмін затвердив Порядок використання бюджетних коштів на здійснення заходів з реалізації антикорупційних стратегій

Зокрема, Уряд встановив, що не допускається спрямування бюджетних коштів на оплату посередницьких послуг.

  1. Законодавство

У громад можуть забрати «військовий ПДФО»: Рада зробила перший крок

14:49, 20 вересня 2023
«Військовий ПДФО» планують спрямувати з місцевих бюджетів до загального фонду держбюджету.
У громад можуть забрати «військовий ПДФО»: Рада зробила перший крок
Фото: 24tv.ua
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У середу, 20 вересня, Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт №10037, який пропонує переспрямувати ПДФО з зарплат військових з місцевих бюджетів у державний бюджет. Про це повідомили нардепи у соцмережах.

«За» проголосували 236 народних обранців.

Законопроєкт пропонує:

- переспрямувати «військовий ПДФО» з місцевих бюджетів до загального фонду держбюджету (кошти використовуватимуть на закупівлю та виробництво зброї);

- з 2024 року зарахувати кошти Дорожнього фонду у загальний фонд держбюджету.

Скорочення терміну поправок нардепи провалили – 225 голосів.

Раніше ми писали, що всі наявні ресурси місцевої та центральної влади у 2024 році максимально будуть спрямуватися на військові потреби. Про це повідомила народна депутатка, голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

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