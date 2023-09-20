У общин могут забрать «военный НДФЛ»: Рада сделала первый шаг

«Военный НДФЛ» планируют направить из местных бюджетов в общий фонд госбюджета.

Фото: 24tv.ua

В среду, 20 сентября, Верховная Рада поддержала за основу законопроект №10037, предлагающий перенаправить НДФЛ по зарплатам военных из местных бюджетов в государственный бюджет. Об этом сообщили нардепы в соцсетях.

«За» проголосовали 236 народных избранников.

Законопроект предлагает:

перенаправить «военный НДФЛ» из местных бюджетов в общий фонд госбюджета (средства будут использовать на закупку и производство оружия);

с 2024 года отнести средства Дорожного фонда в общий фонд госбюджета.

Сокращение срока поправок нардепы провалили – 225 голосов.

Ранее сообщалось, что все имеющиеся ресурсы местных и центральных властей в 2024 году максимально будут направиться на военные нужды. Об этом сообщила народный депутат, глава парламентского Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.