У общин могут забрать «военный НДФЛ»: Рада сделала первый шаг

В среду, 20 сентября, Верховная Рада поддержала за основу законопроект №10037, предлагающий перенаправить НДФЛ по зарплатам военных из местных бюджетов в государственный бюджет. Об этом сообщили нардепы в соцсетях.
«За» проголосовали 236 народных избранников.
Законопроект предлагает:
перенаправить «военный НДФЛ» из местных бюджетов в общий фонд госбюджета (средства будут использовать на закупку и производство оружия);
с 2024 года отнести средства Дорожного фонда в общий фонд госбюджета.
Сокращение срока поправок нардепы провалили – 225 голосов.
Ранее сообщалось, что все имеющиеся ресурсы местных и центральных властей в 2024 году максимально будут направиться на военные нужды. Об этом сообщила народный депутат, глава парламентского Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.
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