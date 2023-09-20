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Верховная Рада изменила подход к декларированию объектов, находящихся во владении или пользовании декларанта или членов его семьи

Объекты, находящиеся во владении или пользовании субъекта декларирования или членов его семьи, нужно будет декларировать по-новому.

Закон об электронном декларировании упростит жизнь исполняющим обязанности руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций, - НАПК

Количество декларантов из числа руководителей госпредприятий уменьшится ориентировочно на 50 000 человек, - предупредило НАПК.

С 18 октября все адвокаты, госорганы и юридические лица нечастной формы собственности должны зарегистрировать электронные кабинеты: не спровоцирует ли нечеткость законодателя хаос

Закон об обязательной регистрации электронных кабинетов предусматривает, что с 18 октября 2023 года суды должны будут на стадии рассмотрения вопроса об открытии производства идентифицировать форму собственности юридического лица и соответственно проверять факт регистрации им электронного кабинета.

Верховная Рада приняла закон о возобновлении декларирования и открытии деклараций должностных лиц

Чьи декларации будут открывать первыми, кто и что должен будет задекларировать и какие упрощения для декларантов предусмотрели в законе о возобновлении е-декларирования.

Спикер Палаты представителей США Маккарти озвучил вопросы, которые задаст Владимиру Зеленскому

В частности, Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что поинтересуется у Владимира Зеленского планом победы и использованием американских средств.

  1. Законодательство

У общин могут забрать «военный НДФЛ»: Рада сделала первый шаг

14:49, 20 сентября 2023
«Военный НДФЛ» планируют направить из местных бюджетов в общий фонд госбюджета.
У общин могут забрать «военный НДФЛ»: Рада сделала первый шаг
Фото: 24tv.ua
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В среду, 20 сентября, Верховная Рада поддержала за основу законопроект №10037, предлагающий перенаправить НДФЛ по зарплатам военных из местных бюджетов в государственный бюджет. Об этом сообщили нардепы в соцсетях.

«За» проголосовали 236 народных избранников.

Законопроект предлагает:

перенаправить «военный НДФЛ» из местных бюджетов в общий фонд госбюджета (средства будут использовать на закупку и производство оружия);

с 2024 года отнести средства Дорожного фонда в общий фонд госбюджета.

Сокращение срока поправок нардепы провалили – 225 голосов.

Ранее сообщалось, что все имеющиеся ресурсы местных и центральных властей в 2024 году максимально будут направиться на военные нужды. Об этом сообщила народный депутат, глава парламентского Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

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