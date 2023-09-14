Все имеющиеся ресурсы местных и центральных властей в 2024 году максимально будут направиться на военные нужды, – Роксолана Пидласа

Новый госбюджет будет предусматривать, что все имеющиеся ресурсы местных и центральных властей в 2024 году максимально будут направиться на военные нужды.

Все имеющиеся ресурсы местных и центральных властей в 2024 году максимально будут направиться на военные нужды. Об этом сообщила народный депутат, глава парламентского Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

Так, работа над бюджетом на 2024 год продолжается, и уже сейчас рассматривается несколько идей, каким образом увеличить финансирование сферы безопасности и обороны Украины. Одна из главных задач – дать толчок отечественному ВПК для производства украинских дронов, в том числе ударных, а также украинских боеприпасов и ракет.

«Деньги пойдут либо на закупку оружия, либо на зарплату военнослужащих, либо на производство внутри Украины, что тоже очень важно.

Мы понимаем, что наши международные партнеры не будут нас всегда поддерживать, и нам потребуется собственный мощный ВПК, который будет обеспечивать всю армию Украины. Например, НДФЛ по вознаграждению военных мы хотим направить на два конкретных направления: производство дронов, в том числе ударных, а также украинских боеприпасов и ракет, которые будут также поражать цели на территории врага», - проинформировала Роксолана Пидласа.

По ее словам, уже есть предложение правительства, чтобы перенаправить в следующем году средства Дорожного фонда в полном объеме в общий фонд государственного бюджета, а значит – на нужды обороны. «У нас будет еще около 50 миллиардов гривен дополнительно на Минобороны и Нацгвардию», - отметила парламентарий.

По ее словам, также будут сокращаться некоторые инфраструктурные проекты, в рамках которых возводились объекты по всей территории Украины.

«Речь идет не о поврежденных или разрушенных объектах, на которые обязательно будет финансирование в 2024 году, а те объекты, которые начали возводиться, например, в 2021 году, - стадионы, биатлонные трассы и т.д. Считаю, что в следующем году не нужно выделять средства на их достройку», – сказала политика.

Она также напомнила, что на ближайшем заседании парламента планируется выделение дополнительно 303 млрд грн. на нужды обороны.

Напомним, Министерство финансов в ответ на запрос «Судебно-юридической газеты» отметило, что назначение новых судей в 2024 году возможно с учетом финансовых возможностей Украины.

Также мы писали, что в 2023 году правительство предлагает уменьшить расходы на ВАКС и НАПК и увеличить на БЭБ.

Автор: Наталя Мамченко

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