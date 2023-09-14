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Усі наявні ресурси місцевої та центральної влади у 2024 році максимально будуть спрямуватися на військові потреби, – Роксолана Підласа

Новий держбюджет передбачатиме, що усі наявні ресурси місцевої та центральної влади у 2024 році максимально будуть спрямуватися на військові потреби.

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Усі наявні ресурси місцевої та центральної влади у 2024 році максимально будуть спрямуватися на військові потреби, – Роксолана Підласа

13:24, 14 вересня 2023
Новий держбюджет передбачатиме, що усі наявні ресурси місцевої та центральної влади у 2024 році максимально будуть спрямуватися на військові потреби.
Усі наявні ресурси місцевої та центральної влади у 2024 році максимально будуть спрямуватися на військові потреби, – Роксолана Підласа
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Всі наявні ресурси місцевої та центральної влади у 2024 році максимально будуть спрямуватися на військові потреби. Про це повідомила народна депутатка, голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

Так, робота над бюджетом на 2024 рік триває, і вже зараз розглядається кілька ідей, яким чином збільшити фінансування сфери безпеки та оборони України. Одне з головних завдань - дати поштовх вітчизняному ВПК для виробництва українських дронів, зокрема ударних, а також українських боєприпасів та ракет.

«Гроші підуть або на закупівлю зброї, або на зарплату військовослужбовців, або на виробництво всередині України, що теж дуже важливо. Ми розуміємо, що наші міжнародні партнери не будуть нас завжди підтримувати, і нам буде потрібен власний потужний ВПК, який забезпечуватиме всю армію України. Наприклад, ПДФО з винагороди військових ми хочемо спрямувати на два конкретні напрямки: виробництво дронів, зокрема ударних, а також українських боєприпасів та ракет, які також уражатимуть цілі на території ворога», - поінформувала Роксолана Підласа.

Тоже, за її словами, уже є пропозиція уряду, щоб переспрямувати наступного року кошти Дорожнього фонду в повному обсязі до загального фонду державного бюджету, а отже - на потреби оборони. «Ми матимемо ще близько 50 мільярдів гривень додатково на Міноборони та Нацгвардію», - зазначила парламентарій.

За її словами, також будуть скорочуватися певні інфраструктурні проєкти, у рамках яких зводилися об’єкти по всій території України.

«Ідеться не про пошкоджені чи зруйновані об’єкти, на які обов’язково буде фінансування у 2024 році, а ті об’єкти, що почали зводитися, наприклад, у 2021 році, - стадіони, біатлонні траси тощо. Вважаю, що наступного року не потрібно виділяти кошти на їхню добудову», - сказала політикиня.

Вона також нагадала, що на найближчому засіданні парламенту планується виділення додатково 303 млрд грн на потреби оборони.

Нагадаємо, Міністерство фінансів у відповідь на запит «Судово-юридичної газети» зазначило, що призначення нових суддів у 2024 році можливе з урахуванням фінансових можливостей України. Також ми писали, що у 2023 році Уряд пропонує зменшити видатки на ВАКС та НАЗК та збільшити на БЕБ.

Автор: Наталя Мамченко

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