Мобінг на роботі: які наслідки для роботодавця

У разі якщо мобінг призвів до ушкодження здоров’я працівника, то це є підставою для відшкодування такому працівнику витрат на лікування.

Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці розповідає, які наслідки для роботодавця у випадку мобінгу працівників.

Зазначається, що у разі якщо мобінг призвів до ушкодження здоров’я працівника, то це є підставою для відшкодування такому працівнику витрат на лікування. Якщо ж мобінг призвів до моральних страждань і вимагає від працівника додаткових зусиль для організації свого життя, то з роботодавця може бути стягнута моральна шкода на користь такого працівника.

Крім того, за мобінг працівника на роботі передбачено також адміністративну відповідальність:

за перше правопорушення – штраф на громадян від 850 до 1700 грн, або 20 - 30 годин громадських робіт; на фізичних осіб - підприємців, посадових осіб – від 1700 до 3400 грн, або 30 - 40 годин громадських робіт;

за друге порушення протягом року або коли мобінг вчинено групою осіб – штраф на громадян від 1700 - 3400 грн, або 30 - 50 годин громадських робіт; на фізичних осіб - підприємців, посадових осіб – від 3400 - 6800 грн, або 40 - 60 годин громадських робіт.

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